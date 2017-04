Gmunden erstickt in Baukonflikten und Revierkämpfen im Villenviertel

GMUNDEN. Die vielen Konflikte kosten Bürgermeister Krapf mittlerweile 50 Prozent seiner Arbeitszeit.

Zwischen Drohbriefen und Amtshaftungsklage: Baustadtrat Kassmannhuber (BIG) und Stefan Krapf (VP) Bild: ebra

In der Bezirkshauptstadt steht gerade der nächste Baukonflikt an: Auf zwei Grundstücken in der Satoristraße ist die Errichtung von insgesamt fünf Wohnhäusern vorgesehen, drei davon sollen unmittelbar in der nächsten Zeit errichtet werden.

Das Problem dabei: Fünf Familien auf der anderen Straßenseite laufen dagegen Sturm, weil die neuen Häuser ihre Aussicht auf den Traunsee beeinträchtigen würden. Sie berufen sich auf ein Versprechen, das der ehemalige VP-Bürgermeister Heinz Köppl ihnen vor Jahren gegeben haben soll: Man werde nicht zulassen, dass unter der Satoristraße über das Straßenniveau hinaus gebaut wird.

"Wir halten uns an Experten"

Auszubaden haben den Konflikt die heute Verantwortlichen im Rathaus – allen voran VP-Bürgermeister Stefan Krapf und BIG-Baustadtrat Reinhold Kassmannhuber. Sie sitzen zwischen allen Fronten und müssen Entscheidungen treffen.

"Wir haben von Beginn an Experten eingebunden", sagt Kassmannhuber. Zwei Architekturbüros entwickelten Bebauungspläne, zudem gingen die Projekte mehrmals durch den Gestaltungsbeirat und wurden dabei deutlich entschärft. Die geplanten Wohnhäuser überragen die Satoristraße nur noch um acht Meter. Die Projektträger geben sich damit zufrieden. Die Nachbarn (darunter Ex-FP-Infrastrukturministerin Monika Forstinger) allerdings nicht. Sie wollen mit allen rechtlichen Mitteln gegen den Bebauungsplan vorgehen, der in der kommenden Gemeinderatssitzung beschlossen werden dürfte.

Bürgermeister Stefan Krapf kündigte gestern an, konsequent bei seiner Linie zu bleiben.

"Wir entscheiden hier nicht nach Lust und Laune, sondern einzig aufgrund der Fakten, die uns Experten vorgeben. Ich riskiere sicher keine Amtshaftungsklage, nur um Menschen zufriedenzustellen."

Krapf ist von den vielen Baukonflikten in Gmunden mittlerweile sichtlich genervt. "Sie nehmen inzwischen 50 Prozent meiner Arbeitszeit in Anspruch", sagt er. Alleine im Streit in der Satoristraße habe es sieben ergebnislose Sitzungen mit den beiden Konfliktparteien gegeben.

Sowohl Krapf als auch Kassmannhuber plädieren dafür, dass die Verfahren künftig generell nicht mehr von den Gemeinden, sondern von den Bezirksbehörden abgewickelt werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema