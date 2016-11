Gegner des Fachmarktzentrums fordern Bürgerbefragung

SEEWALCHEN AM ATTERSEE. Seewalchens Bürgermeister Reiter argumentiert, warum das Spar-Projekt sinnvoll sei: "Neue Arbeitsplätze, alter Markt am Ende".

Ebner, Seeböck, Tostmann Bild: gh

Die Allianz aus Grünen und Initiative Lebensraum Attersee will eine Bürgerbefragung über den geplanten Eurospar mit Fachmarktzentrum an der Autobahnabfahrt Seewalchen durchsetzen. Doch bereits morgen könnte eine wichtige Vorentscheidung für das umstrittene Projekt fallen: Der Gemeinderat befasst sich mit der Umwidmung des ASFINAG-Areals auf Geschäftsgebiet mit übergeordneter Bedeutung.

Die Gegner des Projekts wähnen die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Hans Ebner von den Grünen hat im Litzlberg die Stimmung abgefragt: Von 54 ausgefüllten Karten sprachen sich 41 gegen das Fachmarktzentrum aus, nur vier waren dafür. Für eine Bürgerbefragung sind 34. "Diese Umfrage läuft noch weiter", kündigt Ebner an.

Walter Seeböck von der Initiative Lebensraum Attersee spricht von einer "Uraltpolitik von gestern": Das örtliche Entwicklungskonzept zu einem Zeitpunkt zu verändern und zu verbieten, an dem man dabei sei, ein neues mit Einbindung der Bevölkerung zu erarbeiten, sei völlig unverständlich. Statt am Ortsrand eine Mini-Varena zu errichten, sollte Spar im Zentrum investieren, schlägt Seeböck vor. Das vorliegende Spar-Projekt sei veraltet, schlägt auch Anna Tostmann in dieselbe Kerbe.

Die Grünen werden im Gemeinderat einen Antrag auf die Abhaltung einer Bürgerbefragung stellen. Wenn das der Gemeinderat nicht zulasse, werde man weiter Unterschriften sammeln und Stimmung machen. Wenn 15 Prozent der Wähler (das sind 450 Seewalchner) eine Bürgerbefragung fordern, muss diese abgehalten werden. Das soll spätestens im Frühjahr 2017 sein. "Wir wollen keinen Kampf, sondern eine demokratische Auseinandersetzung", betont Seeböck. "Es bleibt uns nichts anderes übrig, bei dieser Borniertheit des Gemeinderates."

Pro-Spar-Kurs im Gemeinderat

Mehrere Argumente für das Spar-Projekt zählt hingegen der Seewalchner Bürgermeister Johann Reiter (VP) auf, nachdem die Landesregierung in ihrer Sitzung vom 10. Oktober grünes Licht dafür gab und sich der Gemeinderat im Juni mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ mit großer Mehrheit (27:4) für das Projekt aussprach.

"Der bestehende Spar-Markt ist nach rund 30 Jahren am Ende und nicht mehr konkurrenzfähig. Entweder es kommt ein Neubau oder der Seewalchner Spar-Markt wird geschlossen, weil der Standort keine Zukunft hat", sagt Reiter. Mit dem Neubau könnten nicht nur 14 Arbeitsplätze erhalten, sondern weitere 16 neu geschaffen werden. "Je nachdem, wie viele weitere Geschäfte gebaut werden, könnten zusätzlich bis zu 30 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Spar-Projekt dient nicht nur der Erhaltung und Verbesserung der Nahversorgung in der Region, sondern wird auch den Kaufkraftabfluss verringern." Außerdem liege der geplante Standort an der A1-Auffahrt verkehrsstrategisch günstig.

