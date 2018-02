Gedenktafel jetzt in Ampflwang

AMPFLWANG. Die Gedenktafel, die an die im Februar 1934 erschossenen Schutzbund-Mitglieder gedenkt, hat einen neuen Platz bekommen.

Ursprünglich war sie am Ort des Geschehens, dem ehemaligen Arbeiterheim in Holzleithen (Ottnang), angebracht. Da das Haus verkauft wurde, musste ein neuer Platz gefunden werden. Die Gedenktafel wurde jetzt am Ampflwanger Marktgemeindeamt angebracht. Der ehemalige SP-Bezirksvorsitzende Helmut Kapeller erinnerte an die tragischen Ereignisse im ehemaligen Arbeiterheim.

