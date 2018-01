Gasthaus statt Schloss: Neue Heimat für Theater

PUCKING. "Der Mustergatte" feiert am 16. Februar Premiere.

Premiere im Vorstadttheater mit "Der Mustergatte": Daniel Pascal Bild: Pölzl

"Theater muss kulinarisch sein", sagt Daniel Pascal. So gesehen passt es gut, dass der engagierte Theatermacher nun mit dem Gasthaus Mayr in Pucking einen neuen Spielort gefunden hat.

Unterstützt von der Wirte-Familie Mayr soll im "Vorstadttheater an der Traun" fortgesetzt werden, was in den vergangenen Jahren im Schloss Traun aufgebaut wurde. Dort wollte man nach Fertigstellung der neuen Spinnerei dem Theaterehepaar Daniel Pascal und Ursula Ruhs keine Möglichkeit mehr bieten, um aufzutreten. Der "Vertreibung" folgt nun ein Neubeginn, weil "uns der Weiterbestand des Trauner Ensembles wichtig ist", so Pascal.

Dafür wurde ein Verein gegründet mit den Unterstützern Tischlerei-Chef Georg Dirmayer (Obmann) und HAKA-Eigentümer Gerhard Hackl (Kassier) an der Spitze. Gemeinsam hat man ein Ziel: "Wenn wir schon ein professionelles Ensemble haben, dann sollten wir auch einen Ort haben, wo dieses auftreten kann."

In Pucking wird am 16. Februar "Der Mustergatte" nach Avery Hopwood in einer Neuerzählung von Pascal seine Premiere im "Vorstadtheater an der Traun" feiern. Gespielt wird dann bis 23. März. In einem "hervorragenden Veranstaltungssaal". Karten-Hotline: Tel. 0676 / 676 70 80, Infos: www.pascal-productions.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema