Ganz Vorchdorf lacht über Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs

VORCHDORF. Die Theatergruppe Vorchdorf glänzt mit der schwarzen Komödie "Tom, Dick & Harry"

Der grandiose Hauptdarsteller Wolfgang Eigner mit Christian Ennser (li.) und Gerhard Krumphuber (re.) Bild: ebra

Der biedere Tom Kerwood und seine Frau möchten ein Baby adoptieren. Doch wenige Minuten, bevor eine strenge Dame der Adoptionsagentur sich das Ehepaar unter die Lupe nehmen will, klopfen auch Toms nichtsnutzige Brüder an. Der eine bringt eine zerlegte Leiche mit ins Haus, der andere eine Autoladung voller Schmuggelware – und zwei illegal eingereiste Flüchtlinge.

Die Theatergruppe Vorchdorf brachte in diesem Jahr wieder eine rasante Komödie auf die Bühne der Kitzmantelfabrik. "Tom, Dick & Harry" heißt das skurrile Stück von Ray und Michael Cooney, das noch bis 10. März zu sehen ist, und wer schwarzen britischen Humor mag, der sollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen.

Wolfgang Eigner brilliert

Er sollte sich vor allem Wolfgang Eigner in der Hauptrolle des gehetzten Tom Kerwood nicht entgehen lassen. Dieser verstrickt sich im Verlauf der Handlung in ein Geflecht verzweifelter Lügen, um die Fassade des ordentlichen Haushalts aufrechtzuerhalten. Dabei manövriert er sich in eine immer ausweglosere Situation. Eigner mimt den gehetzten Ehemann grandios. Das Stück und die Regie von Martin Tröbinger verlangen ihm viel ab, doch der Laiendarsteller nutzt den Raum, den er bekommt, grandios: Sein Timing sitzt perfekt, die Gags schlagen punktgenau ein. Und das bei einer Pointenfolge, die im Stakkato daherkommt. Denn die verzweifelten Protagonisten liefern sich im braven englischen Wohnzimmer ein rasantes Bühnen-Pingpong. Sie sind wie Monty Python auf Speed. Die drei Brüder hetzen einander von einer faulen Ausrede zur nächsten. Und je weiter Gesagtes, Gemeintes und die Wahrheit auseinanderdriften, desto größer wird die Verzweiflung. Den Darstellern fordert dieser Husarenritt über das dünne Eis höchste Konzentration ab. Der Zuschauer dagegen ist gefesselt. Wer einen intelligent-vergnügten Abend erleben will, sollte sich das ansehen.

Restkarten gibt es noch unter Tel. 0699 / 12 02 26 78.

