Für Stefan wird 2018 seine bisher wichtigste Saison

WOLFSEGG. Kart-Rennfahrer Stefan Fürtbauer aus Wolfsegg will im neuen Jahr auch international auf sich aufmerksam machen.

Der 14-jährige Stefan Fürtbauer ist mit seinem 27 PS starken Kart bis zu 124 km/h schnell unterwegs. Bild: Huemer

Für den Wolfsegger Kart-Rennfahrer Stefan Fürtbauer (14) wird 2018 ein entscheidendes Jahr: Während 2017 eher als "Testjahr" gedacht war, will er nächstes Jahr in der Österreichischen Junioren-Meisterschaft den Titel holen und international vorne landen. Heuer gewann er die MRC-Austria-Serie, die Österreichische Meisterschaft beendete er auf Rang drei.

Vor allem konnte Stefan heuer international auf sich aufmerksam machen: In der stark besetzten Central-European-Rotax-Challenge (CEE) war er in Adria (I), Kecskemet (H) und in der Speedworld bei Bruck/Leitha am Start. Hatte er bereits in Ungarn mit einem sechsten Platz aufhorchen lassen, lieferte er beim Rennen auf der Kartpiste bei Bruck eine eindrucksvolle Talentprobe ab: Vom achten Startplatz fuhr er im Pre-Finale auf Rang sieben und dann im Finale auf Rang fünf. Das Super-Finale beendete er als Dritter.

Sein Vater und Betreuer Thomas Fürtbauer ist von den fahrerischen Qualitäten seines Sohnes überzeugt: "Stefan hat extreme Fortschritte gemacht. Er ist nicht nur konstant schnell, er kann sich auch im Rennen nach vorne arbeiten." 2018 wird Stefan im renommierten Team der "Speedworld Academy" aus Bruck/Leitha an den Start gehen, da sollte auch von der technischen Seite her nichts schief gehen.

Körperliche Fitness ist im Kartrennsport unabdingbar, die Fahrer erreichen extrem hohe Kurvengeschwindigkeiten. Stefan bereitet sich körperlich für die Rennen zu Hause in der eigenen Kraftkammer vor. Mit seinem 27 PS starken Kosmic/Rotax Kart erreichte er auf der Kartpiste in Adria 124 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten betragen beinahe 100 km/h! (hue)

