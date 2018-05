Für Gmundner Basket Swans beginnt morgen die heißeste Phase der Saison

GMUNDEN. "Volle Kraft voraus" im Viertelfinale gegen wieder in Form gekommene Klosterneuburger.

Das bisher letzte Match gegen die Dukes am 19. März endete mit einem 86:71-Heimsieg der Schwäne. Gmundens Topscorer war Enis Murati (22 Punkte). Bild: Hörmandinger

Die österreichische Basketball-Meisterschaft tritt in ihre entscheidende Phase, die Playoffs. Die Gmundner Schwäne empfangen zum Auftakt der Best-of-3-Viertelfinalserie morgen ab 19 Uhr in der Volksbank-Arena die Dukes aus Klosterneuburg. Die zweite Partie findet am Sonntag in Niederösterreich statt, bei einer allfälligen dritten Begegnung wäre am Donnerstag kommender Woche erneut Gmunden Austragungsort.

"Ich erinnere daran, dass man vor Saisonbeginn gesagt hat, dass Klosterneuburg zu den drei Titelkandidaten zählt", so Swans-Manager Harald Stelzer. "Aber sie haben die Erwartungen deshalb nicht erfüllt, weil sie eine massive Verletzungsserie hatten." Dukes-Stütze Predrag Miletic sei fast ein halbes Jahr lang ausgefallen. "Aber jetzt sind sie in Form gekommen und spielen komplett. Dementsprechend ist das von der Qualität her kein Viertelfinale, sondern mindestens ein Semifinale", sagt Stelzer. "Und nachdem die Serie nur Best of 3 ist, ist die Gefahr, da rauszufliegen, natürlich relativ groß."

Die jüngste Partie der Dukes gegen Wels, die erst nach zwei Verlängerungen zugunsten der Flyers entschieden wurde, sei allerdings ein Eiertanz gewesen, wirft der Schwäne-Chef ein. Da hätten die Klosterneuburger aus nachvollziehbaren strategischen Gründen nicht alles gezeigt: "Sie haben versucht, für ihre Top-Akteure Spielzeit zu schonen. Das ist aber eh gründlich in die Hose gegangen. Wir haben das gegen Fürstenfeld genauso gemacht und mussten bei unserem Sieg auch in eine Overtime." Morgen werde allerdings "volle Kraft voraus" geboten, verspricht Harald Stelzer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema