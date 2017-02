Frost verursachte heuer doppelt so viele Schlaglöcher

GMUNDEN. Gefrierendes Wasser unter dem Asphalt erzeugt einen Druck von zwei Tonnen pro Quadratzentimeter.

Die Straßenmeisterei stopft die Löcher in zwei Schritten. Bild: OÖN

Die Kältewelle in den vergangenen Wochen machte sich bei der Straßenmeisterei Gmunden bemerkbar. Deren Mitarbeiter mussten so viel Streusalz ausbringen wie schon lange nicht mehr. "Noch eine Kältewelle in diesem Winter, und wir liegen 50 Prozent über dem normalen Winterbedarf", sagt Straßenmeister Alois Lüftinger.

Doch damit ist die Sache nicht getan, denn das Ausmaß der Frostschäden auf den Straßenoberflächen ist heuer doppelt so hoch wie sonst. Und die Löcher im Asphalt sind an manchen Stellen bis zu 20 Zentimeter tief. Weil nicht alle Verkehrsteilnehmer sich auf die veränderten Verhältnisse einstellen, kam es bereits zu Schäden an Fahrzeugen.

Die Kräfte, die den Asphalt bei Frost zum Bersten bringen, sind gewaltig. Wenn Wasser durch Spalten einsickert, zwischen die Tragschicht und Deckschicht des Straßenbelages dringt und beim Gefrieren sein Volumen um rund zehn Prozent vergrößert, entsteht ein Druck von bis zu zwei Tonnen pro Quadratzentimeter. Genug, um auch große Asphaltplatten von mehreren Metern Durchmesser aus der Fahrbahn ausbrechen zu lassen.

Weil es für eine nachhaltige Reparatur jetzt noch zu kalt und zu feucht ist, gehen die Mitarbeiter der Straßenmeisterei bei der Reparatur in zwei Schritten vor: So rasch es geht, werden die Lücken zunächst mit Spezialbitumen gestopft, um die Straßensicherheit wieder herzustellen. Damit die Verbindung hält, müssen die Löcher zuvor mit Hilfe eines Gasbrenners getrocknet werden. Das Füllmaterial ist so zusammengesetzt, dass es sich auch in der kalten Jahreszeit verarbeiten lässt. Allerdings nur als Provisorium.

Arbeit für einige Monate

"Sobald es wärmer ist, können wir die Frostaufbrüche mit richtigem Asphalt füllen und auf diese Art dauerhaft abdichten", sagt Straßenmeister Lüftinger. Seine Mitarbeiter im Bezirk Gmunden werden heuer damit noch einige Zeit beschäftigt sein. (ebra)

Mehr zum Thema