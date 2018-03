Frontalzusammenstoß forderte drei Verletzte

UNGENACH. Eine riskante und viel zu schnelle Autofahrt eines 27-jährigen Mannes aus Ottnang am Hausruck hat am Samstag in Ungenach (Bezirk Vöcklabruck) drei Verletzte gefordert.

Der vermutlich betrunkene Lenker hatte zuvor schon einmal die Kontrolle über sein Auto verloren. Er geriet auf das Bankett und rammte mehrere Leitpflöcke, konnte aber den Wagen zurück auf die Straße lenken und weiterfahren.

Nach rund eineinhalb Kilometern kam er ein zweites Mal von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und stieß mit hohem Tempo frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 49-Jährigen, ebenfalls aus Ottnang am Hausruck. Bei der Kollision wurden die beiden Lenker und die Beifahrerin (57), auch aus Ottnang am Hausruck, des zweiten Wagens in den Wracks eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Frau und der 27-Jährige erlitten schwere Verletzungen, der 49-jährige Fahrer wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem 27-Jährigen die Blutabnahme an, weil laut Polizei der begründete Verdachtes einer Alkoholbeeinträchtigung vorlag.

