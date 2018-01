Franz Kronberger tritt zurück: "Ich möchte mich beruflich verändern"

ST. KONRAD. Im Mai muss in St. Konrad neu gewählt werden. Ein Karrieresprung zwingt den VP-Bürgermeister Franz Kronberger, sich zwischen Politik und Beruf zu entscheiden, und er wählt letzteres.

Franz Kronberger hat heute seinen letzten Arbeitstag als Bürgermeister. Vieles wird ihm fehlen, manches hingegen nicht. Bild: ebra

VP-Bürgermeister Franz Kronberger gab gestern Abend im Gemeinderat bekannt, dass er sein Amt mit Monatsende zurücklegt. Anlass seien berufliche Veränderungen. Der 48-Jährige, der bisher halbtags beim Scharnsteiner Unternehmen Wolf Systembau beschäftigt war, wechselt dort in den Außendienst, was zeitlich mit dem Bürgermeisteramt nicht mehr vereinbar ist. „Ich musste mich für eines von beiden entscheiden“, sagt er.

Kronberger war zehn Jahre lang Bürgermeister der 1100-Seelen-Gemeinde. Es war eine Zeit des Wachstums und vieler Bauvorhaben. Das sichtbarste war die Erneuerung des Badesees.

Der Abschied falle ihm schwer, sagt der scheidende Politiker. Er macht aber auch kein Geheimnis daraus, dass das Amt des Bürgermeisters schwieriger wurde und dass er „ein bisschen ausgebrannt“ sei. „Der Egoismus in der Gesellschaft hat zugenommen“, sagt er. „Zehn Prozent der Bevölkerung verursachen 80 Prozent meiner Arbeit. Vieles wird mittlerweile einfach als selbstverständlich erachtet.“

Er habe aber auch sehr viele schöne Erlebnisse mit Menschen gehabt und ziehe deshalb eine positive persönliche Bilanz. „Das waren zehn Jahre, die ich keinesfalls vermissen möchte“, sagt Kronberger.

Ab Donnerstag übernimmt VP-Vizebürgermeister Klaus Mayrdorfer die Geschäfte des Bürgermeisters. Allerdings nur vorübergehend bis zur Neuwahl, die im Mai stattfinden wird. Wen die Volkspartei dabei ins Rennen schickt, wird erst bei einem Ortsparteitag offiziell beschlossen.

Die Sozialdemokraten und Freiheitlichen hatten in den vergangenen Tagen gerüchtehalber vom Rücktritt Kronbergers gehört, warteten aber bis gestern auf seine offizielle Stellungnahme. Erst jetzt beginnen in beiden Parteien die Beratungen, ob und mit welchen Personen man in den Bürgermeisterwahlkampf geht.

