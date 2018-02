„Firmungsfeiern bald nur noch beim McDonald‘s“

GMUNDEN. Gmundnerberghaus-Wirtin Barbara Kaltenbrunner über die angespannte Personalsituation in der Gastronomie

Karl und Barbara Kaltenbrunner vom Gmundnerberghaus in Altmünster Bild: Klemens Fellner

OÖN: Denken Sie wirklich ans Zusperren, wie eine andere Tageszeitung berichtet?

Barbara Kaltenbrunner: Nein, so konkret ist es nicht. Es ginge auch gar nicht, weil wir in den kommenden Monaten so viele Reservierungen haben, teilweise für Hochzeitsgesellschaften. Die würden mich erschlagen (lacht). Aber der Personalmangel macht uns extrem zu schaffen, das stimmt schon. Und ehrlich gesagt, weiß ich wirklich nicht, wie lange wir so noch durchhalten können.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie – und wie viele bräuchten Sie?

Ich habe ein Team von acht Leuten, aber etliche davon arbeiten nur Teilzeit. Ich bräuchte aber 15 Leute. An schönen Tagen sind 250 Gäste bei uns. Mit drei Mitarbeitern in der Küche ist das kaum zu packen. Wir haben ja 80 bis 90 Stunden Betriebszeit pro Woche.

Sie haben vorerst einmal das Angebot reduziert.

Ja, es ging einfach nicht anders. Wochentags gibt es nur mehr eine kleine Karte, am Sonntag gibt es zwischen 9 und 12 Uhr nur Getränke, dann ist geschlossen.

Sie sind ja nicht die einzige Gastronomin, die über Personalmangel klagt. Wird in der Branche zu schlecht bezahlt?

Nein, ganz im Gegenteil. Die meisten von uns zahlen ohnehin mehr als der Kollektivvertrag vorschreibt. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass einzelne Wirte Küchenhilfen beschäftigen, die wirklich schlecht bezahlt werden. Aber das ist die Ausnahme. Bei uns bekommt ein neuer Koch rund 2000 Euro netto im Monat und ein Kellner zwischen 1600 und 1800 Euro. Beim Servicepersonal muss man aber das Trinkgeld noch dazurechnen. Ich kenne viele Menschen, die für weniger Geld in noch härteren Berufen arbeiten.

Wirte klagen auch über unmotivierte Arbeitslose, die das AMS zur Bewerbung schickt.

Ja, wir haben da auch unsere Erfahrungen gemacht. Erst kürzlich hatten wir uns schon mit einer Bewerberin aus Altmünster geeinigt, sie hatte einen Job als Kellnerin gesucht und wir sagten sofort zu. Aber eine Stunde vor Dienstbeginn rief sie meinen Mann an und teilte ihm mit, dass sie es sich anders überlegt hat. Der Weg zur Arbeit sei ihr zu weit, sagte sie. Das AMS hat ihr dann angeblich für sechs Wochen das Arbeitslosengeld gestrichen, was ich für richtig halte.

Es gibt Gastronomen, die sehr gute Erfahrungen mit jungen Flüchtlingen machen. Wäre das etwas für Sie?

Wenn ich könnte, würde ich das sofort tun. Nicht im Service, da erwarten sich die Gäste Kellner, die gut Deutsch sprechen und erklären können, was Stöckelkraut ist. Aber in der Küche würde es sicher funktionieren. Aber ich habe keine freien Zimmer fürs Personal, unsere Mitarbeiter müssen mobil sein. Das ist bei Flüchtlingen schwierig.

Was könnte die Politik tun, damit die Situation besser wird?

Das AMS könnte uns Arbeitslose zur Ausbildung schicken und das Gehalt so aufbessern, dass die Stellen finanziell wirklich reizvoller werden. Das ist immer noch besser als das Arbeitslosengeld so auszubezahlen. Uns muss allen klar sein, dass die derzeitige Situation bedrohlich ist. Es geht ja nicht nur um mich, sondern um die ganze Branche. Wenn Wirtshäuser zusperren, ist das nicht nur ein wirtschaftlicher Verlust für eine Region. Da geht Kultur verloren. Sollen die Menschen nach einer Firmung in Zukunft zum McDonald‘s feiern gehen?

Wie lange können Sie noch so durchhalten?

Ich weiß nicht. Momentan arbeiten mein Mann (der ehemalige Sportartikelhändler Karl Kaltenbrunner, Anm. d. Red.) und ich so viel wir können. Mein Mann ist aber schon in Pension. Ich selbst arbeite seit sechs Jahren sieben Tage in der Woche und habe nie Urlaub. Ich bin jetzt 54 Jahre alt und will für diese Sache hier nicht meine Gesundheit riskieren. Außerdem gehen soziale Kontakte verloren. Ich kann zu keiner Feier gehen oder Einladungen annehmen, weil ich immer arbeiten muss. So kann es nicht weitergehen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema