Firmen laden zum Besuch: Forschung findet auch vor unserer Haustür statt

ATTNANG-PUCHHEIM. Bei der "Langen Nacht der Forschung" am Freitag werden 2000 Besucher erwartet.

Bei der "Langen Nacht der Forschung" können die Besucher auch selbst aktiv werden (hier Fa. Stiwa). Bild: Spitzbart

Bei der "Langen Nacht der Forschung" präsentieren sich heuer gleich ein Dutzend Betriebe im Bezirk Vöcklabruck und geben Einblick in ihre technologischen Entwicklungen. Sabine Watzlik, Geschäftsführerin des Technologiezentrums Salzkammergut, stellt sich auf einen großen Besucherstrom ein: "Unser Ziel ist es, heuer die 2000er-Marke an Besuchern zu knacken."

Für Technik begeistern

"Keiner weiß, was in der Firma Stiwa steckt", begründet Franz Kreuzer, warum das Attnang-Puchheimer Unternehmen seit Anfang an an der "Langen Nacht der Forschung" mitmacht. "Wir wollen die Menschen für die Technik begeistern", betont der Lehrlingsbeauftragte bei Stiwa. Besucher können eine Baugruppe leiten oder einen Kreisel drehen. Die Lehrlinge präsentieren sich mit einem kleinen Roboter auf einer eigenen Station.

Produkte der Rüstorfer Firma Ulbrichts Witwe sieht man hingegen ständig auf unseren Straßen: "Wir sind Marktführer bei den Emblemen der deutschen Autoindustrie", betont Geschäftsführer Georg Scharpenack. Ob VW, Audi oder BMW – die Logos auf den Autos stammen zu 80 Prozent aus Kaufing.

Mit einem weiteren Produkt hat sich Ulbrichts Witwe die Technologieführerschaft gesichert: Die Titan-Einsatzhelme für die Polizei bieten auch Schutz gegen den Beschuss aus Faustfeuerwaffen. Derzeit beschäftigt die Firma 300 Mitarbeiter. "Wir sind ständig im Wachsen", betont Scharpenack. Mit der Öffnung der Türen am Freitag wolle man auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Das sind alle Standorte der "Langen Nacht der Forschung" im Bezirk Vöcklabruck: Technologiezentrum Salzkammergut in Attnang-Puchheim (Schwerpunkte Klima, Energie, E-Mobilität); EVO-tech Schörfling (3-D-Drucker), HTL Vöcklabruck (Industrie 4.0), Abatec Regau (Elektronik, Ski-Challenge), Stiwa Attnang-Puchheim (Automation), Offenes Technologielabor Vöcklabruck im OKH, Lenzing AG (vom Holz zum Zellstoff), Ulbrichts Witwe Rüstorf (Auto-Embleme, kugelsichere Helme), Seele Schörfling (Fassadenbau), Evonik Schörfling (Membrane zur Gasseparation), MIBA Laakirchen (Komponenten für Auto- und Flugzeugindustrie), Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee, BWT, Technologiezentrum Mondsee.

Die "Lange Nacht der Forschung" findet am Freitag von 17 bis 23 Uhr statt (Eintritt frei). Ein kostenloser Shuttlebus verbindet die einzelnen Standorte. Info: www.langenachtderforschung.at/ooe

