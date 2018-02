Firma SEMA baut im Jubiläumsjahr aus

TRAUNKIRCHEN. Chef Schacherleitner: "Wir haben einfach keinen Platz mehr für alles, was wir so vorhaben".

Adolf Schacherleitner Bild: (Privat)

Die in Traunkirchen ansässige und auf Maschinenbau- und Automatisierungslösungen spezialisierte Technologiegruppe SEMA feiert heuer ihr 30-jähriges Bestandsjubiläum.

"Das alleine wäre noch kein Grund, eine neue Produktions-halle zu bauen, doch seit dem letzten Ausbau im Jahr 2014 hat sich viel getan", sagt dazu Adolf Schacherleitner, Gründer und Geschäftsführer der SEMA-Gruppe. "Wir haben einfach keinen Platz mehr für alles, was wir so vorhaben."

Neben den hochwertigen Werkzeugmaschinen mit Komponenten aus hauseigener Fertigung werden auch vollautomatische Lösungen mit Robotern oder Portalkränen weltweit immer stärker nachgefragt. Erst kürzlich verließ die 20. Maschine aus einem Großauftrag die Traunkirchner Produktionsstätte in Richtung Mexiko, was mit einer kleinen Feier verbunden wurde.

Im geplanten neuen Gebäude sollen 2000 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche geschaffen werden. Außerdem sind rund 1000 Quadratmeter als Entwicklungszentrum konzipiert. "Insgesamt stehen uns dann rund 12.000 Quadratmeter Arbeitsfläche am Standort Traunkirchen zur Verfügung", erklärt Schacherleitner.

Mehr Platz bedeutet auch wieder mehr Jobs: Unter dem Motto "Wachsen Sie mit uns" sucht SEMA aktuell wieder viele neue Talente. Dabei steigt die Zahl der Mitarbeiter schon jetzt fast so schnell wie der Jahresumsatz: Vor vier Jahren waren noch rund 135 Personen bei SEMA im Einsatz. Heute sind es bereits mehr als 180. In der SEMA-Lehrwerkstatt werden bis zu 30 junge Menschen in Zukunftsberufen wie Elektrotechnik, Mechatronik und Metalltechnik ausgebildet.

