Filmdreh: Eisner und Fellner ermitteln am Wolfgangsee

ST. GILGEN. "Tatort": Mit einer Wasserleiche beteiligt sich das Salzkammergut an der prominentesten TV-Krimiserie, die unser Land aufbietet

Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer in St. Gilgen

Aus dem Wolfgangsee wird ein Auto geborgen, in dem eine ermordete Journalistin sitzt. Das ist die Ausgangslage einer österreichischen "Tatort"-Folge, die in diesen Tagen gedreht wird. Im Mittelpunkt steht wie immer das Ermittlerduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). Die Episode mit dem Titel "Wahre Lügen" handelt von illegalen Waffengeschäften und vom mysteriösen Tod eines Ministers (eine Anspielung auf den ehemaligen Verteidigungsminister Karl Lütgendorf). Ausgestrahlt wird der Krimi 2019.

Die 20 Eingangsszenen entstanden diese Woche in St. Gilgen. Der Untergang und die Bergung des Autos wurden allerdings am Ufer des Attersees in Burgau gedreht. Die Filmcrew versenkte dabei ein präpariertes Auto, das völlig von Ölrückständen befreit war. "Das Sonnenöl der Badegäste belastet den Attersee mit Sicherheit mehr als unser Auto", beruhigt Harald Krassnitzer.

Ein See mit Filmtradition

Für die Wiener Tatort-Kommissare sind Dreharbeiten in der Provinz eine nette Abwechslung – auch wenn sich das Salzkammergut in den vergangenen Tagen von seiner nasskalten Seite zeigte. "Ich habe diese wunderschöne Gegend erst vor wenigen Jahren bei den Dreharbeiten von ‚Vier Frauen und ein Todesfall’ so richtig kennengelernt", sagt Adele Neuhauser. "Seither kann ich mich an der Landschaft gar nicht sattsehen."

Als Filmkulisse hat der Wolfgangsee eine lange Tradition – allerdings auch eine einschlägige. Bisher entstanden hier Schmonzetten wie "Das weiße Rössl am Wolfgangsee" oder Episoden von "Lilly Schönauer". Der "Tatort" dagegen spricht ein jüngeres Publikum an. Rund zehn Millionen Menschen in Deutschland, der Schweiz und Österreich werden den TV-Krimi und mit ihm auch das Salzkammergut sehen.

Kein Wunder, dass sich Wolfgangsee-Tourismusdirektor Hans Wieser die Hände reibt. "Für uns ist wichtig, dass unsere Landschaft im Film nicht nur gezeigt, sondern auch namentlich genannt wird", sagt er. "Beim ‚Tatort’ wird das immer so gehandhabt." Die Episode wird mit einem Budget von 1,5 Millionen Euro produziert. Eine finanzielle Beteiligung des Tourismus wird nicht erwartet.

Das ist nicht immer der Fall. "Wir bekommen oft Drehbücher und Kooperationsangebote zugeschickt", sagt Wieser. "Dabei haben wir inzwischen aber dazugelernt. Wenn die meisten Szenen in Innenräumen gedreht werden, ist das für uns uninteressant. Wir möchten über die Filme ja die Landschaft des Salzkammerguts transportieren."

Der "Tatort" sei ein "absoluter Glücksfall", so Wieser. "Da können wir uns alle zehn Finger abschlecken."

