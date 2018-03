Feuerwehr rettete 117 Menschen aus ihren Notlagen

LENZING. Beim Bezirksfeuerwehrtag im Lenzinger Kulturzentrum berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl, dass die Feuerwehren im Jahr 2017 zu 5017 technischen Hilfeleistungen und 1190 Brandeinsätzen alarmiert worden sind.

Es wurden dabei 62.000 Einsatzstunden abgearbeitet und 117 Menschen aus Notlagen befreit. "Um die vielen Einsatzaufgaben bewältigen zu können, braucht es eine gute Grundlage, die durch Ausbildung geschaffen wird", betonte Hufnagl.

Ein großes Erlebnis waren im Vorjahr die Internationalen Feuerwehrwettkämpfe in Villach. Die Jugendgruppe der Feuerwehr Guggenberg und die Sportwettkämpfer aus Frankenburg erreichten dort den dritten Rang. Ein Höhepunkt war jedoch auch zweifelsohne das sechste Bezirke-Jugendlager in St. Georgen im Attergau. Dort wurde in vielen Vorbereitungsarbeiten für 2490 Teilnehmer und 510 Betreuer mit 310 Zelten ein Jugendlager auf die Beine gestellt.

Viele Auszeichnungen

Die Bezirkssieger bei den Landesbewerben und der Ausbildung in der Landesfeuerwehrschule wurden geehrt. Auch Kameraden, die für das Feuerwehrwesen viel geleistet hatten, wurden durch Landeskommandant Wolfgang Kronsteiner, Bezirkskommandant Wolfgang Hufnagl und Feuerwehr-Landesrat Elmar Podgorschek (FP) ausgezeichnet.

