Feuerwehr Altaussee half Betrunkener: Auf ein Danke wartete man vergeblich

ALTAUSSEE. Retter seufzten: "Das war ein Einsatz, wie er Gott sei Dank nur sehr selten vorkommt"

Die Verletzte wurde vom Roten Kreuz per Schiffstransport zurück nach Altaussee gebracht. (Symbolfoto) Bild: FF Altaussee

"Über Böschung gestürzte Person" – so lautete am Sonntagnachmittag eine Alarmmeldung, die an die Freiwillige Feuerwehr Altaussee erging. "Aufgrund der Einsatzadresse war relativ schnell klar, dass dies irgendwo am See – in der Nähe der Seewiese am Nordostende – sein musste", berichtet Abschnittsbrandinspektor Werner Fischer.

Sofort wurde das Boot in den Einsatz gestellt, und die erprobte und trainierte Vorgehensweise bei derartigen Einätzen wurde abgearbeitet. Die Kameraden der Rotkreuz-Dienststelle Bad Aussee meldeten sich bereits bei der Anfahrt über Digitalfunk bei den Feuerwehr-Kameraden. "Alles lief, wie es sollte", so Fischer. "Nachdem das Sanitätsteam samt Ausrüstung auf dem Boot war, fuhren wir zur vermuteten Einsatzadresse. Leider war niemand zu finden, der unsere Hilfe benötigte. Erst nach einiger Suche am Südufer des Sees wurden die Helfer fündig, allerdings verlief der Einsatz ab jetzt anders als erwartet ab."

Eine blutüberströmte, stark alkoholisierte Dame mittleren Alters habe sich beharrlich geweigert, sich helfen zu lassen, erzählt Fischer weiter. "Sie bestand darauf, dass ihr nichts fehle, die Helfer wurden sogar beschimpft."

Aufgrund der unklaren Situation wurde vom Roten Kreuz zusätzlich die Polizei Bad Aussee verständigt. Es gelang den Helfern nicht, die Person ins Boot zu bewegen bzw. die Erstversorgung der Verletzung vorzunehmen. Erst nach rund zwei Kilometern Fußmarsch konnte die Frau, unter Mithilfe der Polizei, dazu überredet werden, sich helfen zu lassen.

Fischer: "Nachdem sich die Einsatzkräfte durch eine Unterschrift bestätigen ließen, dass der Patientin nichts fehlt, konnten wir den Einsatz beenden, abrücken und die Einsatzbereitschaft wieder herstellen. Es war ein Einsatz, wie er Gott sei Dank nur sehr selten vorkommt." Nach der Alarmierung waren am Sonntagnachmittag 25 Kameraden der Altausseer Feuerwehr mit drei Fahrzeugen im Einsatz, dazu noch ein Wagen des Roten Kreuzes mit drei Personen und zwei Kollegen der Polizei. Auf ein Danke der Geretteten warteten die Einsatzkräfte vergebens.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema