FPÖ Vorchdorf sägt zwei eigene Mandatare ab

VORCHDORF. Knalleffekt bei den Vorchdorfer Freiheitlichen: In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte die FP-Fraktion gegen ihre eigenen Mitglieder Karin Pointner und Thomas Edtmeier Misstrauensanträge.

K. Pointner, T. Edtmeier Bild: Fellner

Die Abstimmung erfolgte nur innerhalb der FP-Fraktion und wurde mehrheitlich angenommen. Neben Pointner und Edtmeier (die in einer Lebensgemeinschaft verbunden sind) stimmte nur ein einziger blauer Mandatar für die beiden.

Der Trennungsprozess läuft schon länger. Bereits beim Parteitag im Februar wurde Pointner als Obfrau abgelöst. Sie legte damals auch ihr Vizebürgermeisteramt zurück und Edtmeier seine Funk-tion als Gemeindevorstand. Jetzt werden sie auch in den Ausschüssen abgelöst. "Das Vertrauen ist einfach nicht mehr gegeben", sagt Karin Karlhuber, Leiterin des FP-Bezirksbüros in Gmunden.

Macht an die SPÖ abgegeben

Weil Thomas Edtmeier Obmann des Ausschusses für Jugend, Sport, Bildung und Kultur war, hatten die Freiheitlichen das Recht, aus ihren eigenen Reihen einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Zur allgemeinen Überraschung wählten sie aber SP-Obmann Robert Martetschläger zum Vorsitzenden des publikumswirksamen Ausschusses. Aus FP-Reihen ist zu hören, dass die eigenen Funktionäre bereits ausgelastet seien.

In der Volkspartei stößt das auf Unverständnis. "Die Freiheitlichen wurden am Wahltag vom Wähler damit beauftragt, für Vorchdorf zu arbeiten", sagt VP-Fraktionsobmann Johannes Huemer. "Dass sie die Arbeit jetzt an andere weiterreichen, halte ich für sehr fragwürdig."

