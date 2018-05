Einst gegründet zu Ehren des Kaisers: Musikverein Roitham ist 110 Jahre alt

ROITHAM. Der Musikverein Roitham wurde einst anlässlich des 60-jährigen Thronjubiläum von Kaiser Franz Joseph I. gegründet. Jetzt wird das runde Jubiläum des Klangkörpers mit einem Bezirksmusikfest gefeiert.

Vitaler als je zuvor: So sieht die musikalische Visitenkarte von Roitham am Traunfall heute aus. Bild: Musikverein

In der Donaumonarchie wurde im Herbst 1908 das 60-jährige Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Joseph I. gefeiert, als in Roitham eine „Kaiser-Gedenktafel“ enthüllt wurde und Gemeindevorsteher Anton Weismann die Bevölkerung ins Gasthaus Ennser lud, um dort einen Musikverein zu gründen. Es fanden sich prompt 86 Unterstützende und 17 Musiker, die von 8 Musikschülern unterstützt wurden.

Unter dem ersten Kapellmeister Johann Holzinger erreichte die Truppe den Überlieferungen zufolge rasch ein beachtliches Niveau: Zu Fronleichnam 1909 rückte der Musikverein bereits mit 29 Mann aus.

Kriege warfen Kapelle zurück

Die beiden Weltkriege warfen die Kapelle jeweils zurück, sowohl personell als auch materiell. 1945 wurde Johann Dopf in den Gemeindedienst aufgenommen – mit dem Auftrag, den Musikverein neu aufzubauen. Er reparierte Instrumente, schrieb nächtelang Noten ab und bildete junge Musiker aus. Mit Theaterspielen und Faschingsmusik wurde Geld für neue Uniformen zusammengekratzt. Danach ging es stetig bergauf, auch was musikalische Erfolge betrifft.

Heute ist der Musikverein Roitham so vital wie nie. Seit 1995 steht ihm ein eigenes Probelokal zur Verfügung. Es gibt 70 aktive Musikerinnen und Musiker, 25 Musikschüler sind in Ausbildung, und auch ein 15-köpfiges Jugendorchester steht zur Verfügung. Die Zahl der unterstützenden Mitglieder hat sich auf 650 erhöht und ist Ausdruck dafür, wie verbunden die Roithamer Bevölkerung ihrer musikalischen Visitenkarte ist. „Diese idealen Bedingungen sind Ansporn genug, in den nächsten Jahrzehnten weiter mit Fleiß und Energie für den Verein, die Pfarre und unseren Ort zu arbeiten“, sagt Schriftführer Gerald Bergthaler.

Das 110-jährige Bestandsjubiläum indessen wird ordentlich gefeiert. Zum diesjährigen Bezirksmusikfest „Urknall am Traunfall“ von 8. bis 10. Juni haben sich bereits 35 befreundete Musikkapellen angemeldet. Auf dem Parkplatz der Firma Promont wird es eine Marschwertung geben sowie ein Festzelt.

