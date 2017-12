Eine Bushütte als Weihnachtsgeschenk für Volksschulkinder

SCHARNSTEIN. Ein handgeschriebener Brief an den Bürgermeister Rudolf Raffelsberger erzielte Wirkung.

Weihnachtsgeschenk für die Mädchen und Buben Bild: Gemeinde

Manchmal hilft es, einfach zur Füllfeder zu greifen. Das haben die Kinder der Scharnsteiner Volksschule Viechtwang in den vergangenen Wochen gelernt.

Im Herbst wandten sich einige aufgeweckte Mädchen und Buben mit einem netten, handgeschriebenen Brief an VP-Bürgermeister Rudolf Raffelsberger. „Lieber Herr Bürgermeister“, schrieben sie. „Wir, die Buskinder der VS Viechtwang im Wohngebiet Schidlau / Birihub, wünschen uns dringend von der Gemeinde Scharnstein ein Bushütterl (Station Thann)! Bitte denken Sie über unser Ansuchen nach! DANKE!“

Raffelsberger dachte gar nicht lange nach, sondern wandte sich an Alois Lüftinger, den Leiter der Bezirksstraßenmeisterei Gmunden. In Zusammenarbeit ließen die beiden eine schmucke Bushütte für die Kinder aufstellen – quasi als Weihnachtsgeschenk für die engagierten Kinder. Das kleine Bauwerk aus Holz schützt die Volksschüler und andere Öffi-Fahrer künftig vor Regen, Schnee und Wind.

