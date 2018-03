Einbrecher im Gmundner Sportzentrum schlugen dreimal zu

GMUNDEN. Unbekannte Täter richteten in der Nacht auf Montag im Sportzentrum großen Schaden an.

Schützenmeister Andreas Paschinger beim Eingang zum Schützenverein Bild: (privat)

Eine Spur der Verwüstung hinterließen in der Nacht auf Montag Serieneinbrecher im Sportzentrum Gmunden. Die unbekannten Täter drangen in die Bezirkssporthalle, die Eishalle und in die Räumlichkeiten des Gmundner Schützenvereins ein, indem sie Glastüren einfach einschlugen und Räumlichkeiten durchsuchten.

In einem Büro wurde ein Tresor aufgeflext und das Bargeld entnommen. Einen weiteren Tresor transportierten die Täter ins Freie und ließen diesen aufgeflext zurück. Weiters wurden zwei Automaten aufgebrochen und das Bargeld entnommen. Auch eine Handkasse brachen die Täter auf und ließen sie vor dem Gebäude liegen. Im Schützenheim entwendeten die Einbrecher ein Luftdruckgewehr im Wert von knapp 3000 Euro.

Der entstandene Schadens ist nicht zuletzt wegen der Beschädigungen an den Gebäuden beträchtlich, heißt es von Seiten der Polizei. Bei der Kontrolle des näheren Umfeldes konnten die Sicherheitsbeamten eineinen weggeworfenen Winkelschleifer und Einbruchswerkzeug sicherstellen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema