Ein wahres Urgestein unter Österreichs Landschaftsbauern: 70 Jahre Danner

VORCHDORF. Vorchdorfer Traditionsunternehmen feiert heuer Jubiläum, Gründer wird in Kürze 92

Dieser Moment ist bereits wieder rund drei Jahrzehnte her: Franz Danner übergab seinen Betrieb 1988 an Sohn Reinhard. Bild: privat

Landschaftsbau und Landschaftsbegrünung, das sind unter anderem die Spezialgebiete der Firma Danner in Vorchdorf. Das Unternehmen feiert heuer sein 70-jähriges Bestandsjubiläum. Gegründet wurde es 1948 als Gärtnerei von Franz Danner, mit gerade einmal 22 Lebensjahren damals jüngster selbständiger Gärtner in ganz Österreich. Auf den Landschaftsbau verlegte er sich einige Jahre später, und das mit europaweitem, ja sogar weltweitem Erfolg.

Der Weg vom bescheidenen Beginn zu einem Vorchdorfer Traditionsunternehmen war ein nicht immer einfacher, aber vorgegebener, wenn man den Fleiß seines Gründers in Betracht zieht. Franz Danner, der seinem 92. Geburtstag am 1. April entgegenblickt und sich nach wie vor geistiger Frische erfreut, erinnert sich: "Ich habe bei Null angefangen, habe in einer Baracke gewohnt – ohne Wasser, ohne Licht, ohne Geld." Doch Beharrlichkeit und Erfindungs- und Pioniergeist machten sich bezahlt, und so ließ auch der finanzielle Erfolg nicht ewig auf sich warten.

"Meine Erfindung war eine Art Strohbegrünung", sagt Danner. "Das ist ein ganz eigenes System und wird mittlerweile in der ganzen Welt, zum Beispiel in Brasilien, angewandt. Das hat voll eingeschlagen." 80 bis 100 Mitarbeiter ("... und die sind mir fast zu wenig geworden ...") hätten teils Tag und Nacht gearbeitet. Die Firma Danner-Landschaftsbau begann zu florieren.

1988 kam der Tag, an dem sich Franz Danner aus der Unternehmensführung zurückzog, wie er selbst erzählt: "Ich habe mit 62 Jahren die Firma an meinen Sohn Reinhard übergeben, aber ich hab’ halt immer so gerne gearbeitet. Viel zu lange eigentlich."

Das heurige 70-jährige Jubiläum des Unternehmens Landschaftsbau Danner geht einher mit der erzählenswerten Geschichte ihres Gründers. Franz Danner verfasste bereits zum 40er eine – bedauerlicherweise vergriffene – Firmenchronik mit unzähligen Anekdoten, Erinnerungen und Fotos aus Betrieb und Familie. Darin finden sich auch einige von Danners liebsten Sprüchen, etwa "Erfolg ist kein Zufall" oder "Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist".

Vor seinem anstehenden Geburtstag wünschte sich der Unternehmer einen "kleinen Artikel", wie er sagt: "Das wäre für mich eine große Freude, wenn ich die Oberösterreichischen Nachrichten aufschlage und ich bin drinnen." Herr Danner, alles Gute!

