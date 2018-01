Ein Kranz am Friedhof erinnert an Richard Tauber

BAD ISCHL. Vor 70 Jahren verstarb der Tenor Richard Tauber in England, wohin er vor den Nazis geflohen war. Bad Ischl erinnert sich noch an ihn.

Gedenken an Richard Tauber am Bad Ischler Stadtfriedhof (vlnr.): Thomas Enzinger, Tauberbiograph Kai-Uwe Garrels, Vizebürgermeister Anton Fuchs, Bürgermeister und Hannes Heide sowie Johannes Eberl, Obmann des Heimatvereins. Bild: Stadtgemeinde Bad Ischl

Am 8. Jänner 1948 ist in London der Tenor Richard Tauber verstorben. Aus Anlass des 70. Todestages der großen Künstlerpersönlichkeit gedachten Stadtgemeinde Bad Ischl und das Lehár Festival dieser großen Künstlerpersönlichkeit. Der Opern- und Operettensänger, der in Linz geboren ist, wurde mit dem Lied „Dein ist mein ganzes Herz“ aus Franz Lehárs Operette "Das Land des Lächelns" zum Weltstar.

Richard Tauber, der von Nazis in Belin zusammengeschlagen wurde, mußte nach England emigrieren und erhielt die britische Staatsbürgerschaft. Er liegt am Friedhof Brompton in Kensington begraben. In Bad Ischl am Stadtfriedhof wird an Richard Tauber am Grab seines Cousins Max Tauber mit einer Inschrift erinnert. Dort legten am Todestag Bürgermeister Hannes Heide, Vizebürgermeister Anton Fuchs, der Intendant des Lehár Festivals Mag. Thomas Enzinger, Heimatvereinsobmann Johannes Eberl und Tauber Biograph Kai-Uwe Garrels einen Kranz nieder.

Kai-Uwe Garrels, der gemeinsam mit Heide Stockinger die Biographie „Tauber, mein Tauber“ veröffentlicht hat, erinnerte dabei an das vielfältige Schaffen und die Bedeutung Taubers als Sänger, aber auch als Komponist und Dirigent.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema