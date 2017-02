Eiertanz um das Hotel am Langbathsee: Gemeinde wartet auf Einreichpläne

EBENSEE. Die beiden Projektanten des 135-Betten-Betriebes verhandeln mit einer Investorengruppe.

Die Gemeinde Ebensee fordert, dass das Projekt dem Natur- und Landschaftsschutz nicht im Weg steht. Bild: Hörmandinger

Der Eiertanz um das geplante Hotel von MUKI-Versicherungsgründer Ladislaus Hartl und seinem Geschäftspartner Andreas Kröpfl am Langbathsee in Ebensee geht weiter. Während die beiden Projektanten mit potenziellen Investoren verhandeln, warten die politisch Verantwortlichen in Ebensee auf konkrete Einreichpläne. Seitdem mehrere Hotelprojekte am Traunseeufer – darunter auch in Ebensee – krachend scheiterten, ist die Lokalpolitik vorsichtig. "Grundsätzlich" wird das Projekt in Ebensee begrüßt, wird von allen Fraktionen versichert. Vor allem die Sozialdemokraten betonen aber stets, dass sie noch auf die konkreten Einreichpläne warten.

Ball liegt bei den Projektanten

In diese Situation platzte vor zwei Wochen ein Artikel in einer Tageszeitung, in der Gerüchte über das Entstehen von Zweitwohnungen wiedergegeben wurden sowie kritische Äußerungen von SP-Bürgermeister Markus Siller, die dieser nach eigenen Angaben aber nie gesagt hat. "Medienberichte dieser Art schaden dem Projekt", ärgert sich Andreas Kröpfl. "Wir dürfen gar keine Zweitwohnsitze errichten. Wie sollen wir bei solchem Gerede mit unseren Investoren verhandeln?"

Andererseits: Der Ball liegt nach wie vor bei Hartl und Kröpfl. Sobald die beiden Projektanten Investoren für die Gründung einer Errichtergesellschaft an der Hand haben, können sie Einreichpläne an die Gemeinde schicken. Diese wiederum erarbeitet einen Bebauungsplan.

Kröpfl betont, dass Ebensee vom 135-Betten-Betrieb finanziell profitieren würden. Seiner Berechnung nach würde die Marktgemeinde pro Jahr rund 100.000 Euro Einnahmen aus Steuern und Gebühren lukrieren, die Feuerkogel-Seilbahn rund 200.000 Euro.

Und Kröpfl zitiert auch Traunsee-Tourismusdirektor Andreas Murray, der seit vielen Jahren nach mehr Qualitätsbetten in der Region ruft. "Eine Anlage in dieser Größenordnung bringt Ebensee eine hohe Wertschöpfung und noch dazu einige Arbeitsplätze", so Murray.

SP-Bürgermeister Markus Siller indessen pocht auf ein geordnetes Verfahren. "Wir begrüßen ein Hotelprojekt am Langbathsee", sagt er. "Allerdings muss es im Einklang stehen mit den Bedürfnissen der Natur und den Bedürfnissen des Tagestourismus. Sobald wir wissen, was Hartl und Kröpfl konkret planen, können wir darüber diskutieren."

