Ebensee hält die Erinnerung aufrecht und feiert seine Freundschaft zu Prato

EBENSEE. Am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers findet Samstag in Ebensee wieder eine Gedenkfeier statt. Gastrednerin ist die Journalistin und Buchautorin Susanne Scholl.

Alljährlich am 6. Mai kehren KZ-Überlebende an den Ort des Grauens zurück. Bild: Hörmandinger

Am 6. Mai 1945 rückten US-Soldaten der 80. Infanterie-Division nach Ebensee vor und befreiten mehr als 18.000 Häftlinge aus dem Konzentrationslager. Einen Tag zuvor hatte dessen Kommandant noch versucht, sie alle in einen Stollen treiben zu lassen, um sie dort umzubringen. Doch die ausgemergelten Gefangenen leisteten so großen Widerstand, dass das Vorhaben scheiterte.

Ebensee war ein Nebenlager des Konzentrationslagers Mauthausen und 1943 auf direkten Befehl Hitlers errichtet worden. In den Stollen sollte die Rüstungsproduktion geschützt vor Flugzeugangriffen fortgesetzt werden. Der leitende SS-Offizier Otto Riemer war als Trinker und Sadist bekannt. Er genoss es, Häftlinge zu foltern und zu töten. Riemer ließ im Lager eine auf Menschen abgerichtete Dogge halten, die mehrmals Häftlinge zerfleischte. Bis Mai 1945 starben 8745 Gefangene.

Erinnerung an das Grauen

Stanley (früher Zoltan) Barnath ist einer der Überlebenden. Der heute 92-Jährige wird am Samstag um 10.30 Uhr bei der diesjährigen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte von seinen Erinnerungen berichten. Das Gedenkreferat hält in diesem Jahr die ORF-Auslandskorrespondentin Susanne Scholl.

Doch die diesjährige Befreiungsfeier ist eine doppelte: Ebensee gedenkt auch seiner 30 Jahre langen Städtepartnerschaft mit Prato. Die 200.000-Einwohner-Stadt in der Toskana lehnte sich im März 1944 mit einem Streik gegen die NS-Herrschaft auf. Arbeiter wurden daraufhin zu Tausenden in Konzentrationslager verschleppt, 950 davon nach Ebensee. Nur rund 400 von ihnen überlebten das Lager.

Einer von ihnen, Roberto Castellani – er war bei seiner Verhaftung erst 17 Jahre alt –, hatte Jahrzehnte später eine wunderbare Idee: Als Zeichen der Überwindung von Intoleranz und Hass regte er die Gründung eines Freundschaftspakts zwischen Prato und Ebensee an. Die Idee fiel in beiden Orten auf fruchtbaren Boden. Vor rund 30 Jahren, am 27. September 1987, wurde in Prato die entsprechende Urkunde unterzeichnet.

Es war von Anfang an keine Freundschaft, die nur auf dem Papier besteht, sondern eine, die gelebt wurde – auf kommunaler, kirchlicher, schulischer und privater Ebene. Der eigens gegründete Städtepartnerschaftsverein setzt sich für Aufklärung und Sensibilisierung ein, aber auch für den interkulturellen Dialog und für die Stärkung europäischer Werte. Letztere werden 73 Jahre nach der Befreiung des KZ Ebensee von manchen Politikern noch immer in Frage gestellt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema