"Du fragst dich: Werde ich überleben?"

EBENSEE. Ebenseer Buchautor musste nach Gehirnblutung erst wieder Lesen und Schreiben lernen.

Der 10. Juni 2001 war ein Schicksalstag für Toni Buchegger. Jetzt bringt er ein Buch über seine Erkrankung und den "Weg zurück" heraus. Bild: Hörmandinger

Genau zu seinem 70. Geburtstag stellt der Ebenseer Toni Buchegger seine Biografie mit dem Titel "Langsamer Sommer" vor. Doch das Werk ist keine normale Lebensbilanz.

Das Leben des Familienvaters, Inhabers einer Versicherungsagentur, Freizeitsportlers und Hobbyfischers verlief bis zum 10. Juni 2001 in geregelten und erfolgreichen Bahnen. An jenem Tag erlitt er eine Gehirnblutung. "Plötzlich ist alles anders", so Buchegger. "Unsicherheit ist da. Du fragst dich ‚Werde ich überleben?‘ Auch deine Familie weiß nicht, wie es weitergeht. Der 10. Juni 2001 war das Ende und doch der Anfang eines neuen Lebens." 17 Jahre nach der dramatischen Krankheit, die sein Sprachzentrum zerstörte, hat Toni Buchegger dank der Kunst der Ärzte, der Begleitung und Unterstützung durch seine Familie mit viel Geduld und eisernem Willen, wieder zurück ins Leben gefunden.

Er beschloss, ein Buch zu schreiben – einerseits als Schreibtraining unter nicht einfachen Bedingungen, denn Buchegger musste nach der Hirnblutung Lesen und Schreiben neu erlernen, andererseits, um Schlaganfall-Patienten und Mitbetroffenen, die ebenfalls eine Gehirnblutung erlitten haben, Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass das Leben trotzdem lebenswert ist. Nicht zuletzt soll der 366 Seiten starke Band Familienmitgliedern und Betreuern eine Hilfe sein, die Patienten besser zu verstehen und den Glauben an Besserung niemals aufzugeben. Nach dreijähriger Schreibarbeit hat Toni Buchegger sein berührendes, authentisches, ehrliches und mutmachendes Buch nun fertiggestellt.

Der Titel "Langsamer Sommer" bezieht sich auf die schwere Zeit nach der Operation. "Alles war langsam", sagt der Autor. "Gedanken, Bewegungen, Abläufe des täglichen Lebens. Jede Perspektive fehlte. Eine für mich kaum erträgliche Situation. Nach der schweren Krankheit weiß ich Dinge zu schätzen, die uns selbstverständlich sind. Ich kann mich über die Schönheit der Landschaft freuen, über Sonnenstrahlen, über bunte Blumen. Ich genieße den Augenblick. Ich bin glücklich."

Toni Bucheggers Biografie "Langsamer Sommer" ist im BoD-Books on Demand-Verlag, Norderstedt, erschienen und kann für 12,90 Euro über Christa Loidl in Ebensee oder Buchhandlungen wie Thalia, Amazon etc. geordert oder als E-Book bestellt werden. Ebenso ist das Buch im Versicherungsbüro Buchegger in Ebensee, Bahnhofstraße, erhältlich.

