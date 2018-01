Dreikönigsreiter auf Tour

NEUKIRCHEN/ALTMÜNSTER. Kaum ist der Jahreswechsel vorbei, sind die Dreikönigsreiter in Neukirchen bei Altmünster wieder unterwegs.

Bild: Hörmandinger

Seit knapp sechs Jahrzehnten ziehen die Reiter samt Gefolge und Musikanten jeweils am 3. und am 6. Jänner zu Häusern und Höfen abseits der Hauptwege – etwa am Grasberg, in der Großalm, am Kollmannsberg und in der Viechtau – und bringen ihre typischen Hirten- und Neujahrslieder der Region dar. Die "Morgenländischen Reiter" werden allerorts erwartet und herzlich empfangen, bei vielen Familien bewirtet und beim Singen unterstützt.

Höhepunkt des traditionellen Dreikönigsrittes in der Aurachtal-Pfarre ist der Festgottesdienst am übermorgigen Dreikönigstag in der Pfarrkirche Neukirchen, den die elf "Kinigreiter" musikalisch gestalten.

Alle Spenden kommen der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar zugute.

