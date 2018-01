Drei Rot-Kreuz-Sanitäter wurden zu Geburtshelfern

VORCHDORF. Es gilt im Rettungsdienst als besonderes Ereignis, wenn man zum Geburtshelfer werden darf. Dieses Erlebnis teilen drei Sanitäter der Rot-Kreuz-Dienststelle Vorchdorf, indem sie am Freitag gegen halb vier Uhr früh der kleinen Rebecca auf die Welt halfen.

Sanitäter, Mutter und Baby Bild: OÖRK

Während der Ausbildung und in Schulungen werden Rettungssanitäter für eine eventuelle Geburtsassistenz speziell geschult. "Dennoch ist es in der Realsituation wesentlich spannender und erfreulicher", sind sich die drei Helfer einig. Beim Eintreffen am Wohnort war der Geburtsvorgang schon so weit fortgeschritten, dass an eine Geburt im nächstmöglichen Krankenhaus nicht mehr zu denken war. Es war sofort klar, dass die kleine Rebecca das Licht der Welt zu Hause erblicken sollte. Für die Vorchdorfer Rettungssanitäter Christiane Gillesberger, Georg Weismann und Hannes Prielinger war dies die erste Geburt, bei der sie als Helfer dabei sein durften. Die Mutter und ihre neugeborene Tochter wurden nach fachgerechter Versorgung dem Notarzt-Team aus Gmunden wohlauf übergeben.

