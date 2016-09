Drei Fahrer durchbrachen Eine-Stunde-Schallmauer

SCHÖRFLING. Riccardo Zoidl wird "Elite-King of the Lake 2016".

"King of the Lake 2016" Bild: Sportograf

Zum sechsten Mal hat der Radsportverein Atterbiker.at zum europaweit einzigartigen Einzel- und Mannschaftszeitfahren rund um den Attersee geladen. 1100 Starter aus neun Nationen kämpften um ihre persönliche Bestzeit, gleich drei Fahrer konnten die Eine-Stunde-Schallmauer durchbrechen.

Das Vierer-Mannschaftszeitfahren gewann das Team ESR Racing by Bernhard Kohl in 1:02:19,34. "Queen of the Lake" wurde bereits zum dritten Mal Adelheid Schütz in 1:06:28,27 und drei Minuten Vorsprung auf Sylvia Gehnböck. Bei den Herren sicherte sich zum zweiten Mal der Vorjahressieger Igor Kopse aus Slowenien den Platz auf dem Thron und den Titel "King of the Lake 2016" in 59:40,62. Zweiter wurde der Lenzinger Wolfgang Götschhofer in 1:00:56,08. Zum Elite-King wurde Riccardo Zoidl gekrönt, der mit 57:04,97 auch erstmals die Eine-Stunde-Schallmauer durchbrochen hatte.

Um allen Athleten sauberen und fairen Sport zu gewährleisten, wurden vom Veranstalter initiierte und finanzierte Dopingkontrollen durchgeführt. Das offizielle Ergebnis liegt daher erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse auf. "Der ASVÖ King of the Lake wird immer mehr zu einem einzigartigen Event, bei dem Breitensportler und Spitzensportler im Wettkampf aufeinandertreffen", erklärt Erwin Mayer, Obmann des Radsportvereins Atterbiker.at. Vom Veranstalter hielten sechs Starter die Fahne hoch: Mario Maier aus Lenzing radelte mit 1:05:44,67 vorne mit und hatte mit dieser Spitzenzeit vereinsintern die schnellsten Pedale.

