Dortmund stürmte das Salzkammergut

Mitten im Ruhrpott präsentierte sich die Tourismusmesse "Salzkammergut in Dortmund" – viele Tausende kamen. Von

"Volle Kanne" beim Schuhplatteln: Viele Dortmunder strömten die Stände. Bild: gary

Zum insgesamt sechsten Mal präsentierte sich vergangenes Wochenende das touristische Salzkammergut in einer Region, von der man sich erhofft, zahlreiche interessierte Besucher zu erwarten. Nach dreimal Linz war nun zum dritten Mal Dortmund an der Reihe. Die Ruhrpott-Metropole zeigte sich als gutes Pflaster: Abertausende Besucher strömten das Freiluft-Ausstellungsgelände mitten in der Stadt.

"Es ist dies die größte Werbe-Einzelveranstaltung des Salzkammerguts", so Michael Spechtenhauser, Geschäftsführer der Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH (STMG). Sämtliche Tourismusverbände der Region zwischen Faistenau und Bad Wimsbach-Neydharting, vom Fuschl- bis zum Attersee und Traunsee, von St. Gilgen bis zur Almtalregion, von den wunderbaren Krapfenbäckerinnen des Attergaus bis zu den Gusswerk-Bierspezialisten in Hof, waren dabei. Die Dortmunder Bevölkerung staunte "Bauklötze", genoss "voll lecker Braten" aus Bad Ischl und schüttelte "Köppe" beim Gössl-Dirndlspringen in einen Wassercontainer. O-Ton eines grinsenden Passanten: "Mann, wassn das fürn Scheiß?"

Den Salzkammergut-Tourismus-Verantwortlichen ging es allerdings nicht um markige Sprüche oder bloß um die Gaudi, sondern darum, in der bevölkerungsreichsten Region Deutschlands eine Marke zu setzen. Mit typisch salzkammergütlerischem Flair – sprich: köstlichem Essen und Trinken aus unserer Region und liebenswerter Gastfreundlichkeit – zu punkten, war das Ziel.

Wolfgangsee-Tourismuschef Hans Wieser: "Wir wollen einen Big Bang setzen und herzeigen, was das Salzkammergut letzten Endes ausmacht." STMG-Aufsichtsratsvorsitzender Karlheinz Eder aus Gmunden ergänzt: "Alle unsere einzelnen Tourismusverbände stehen geschlossen dahinter. Es hat sich vom Konzept her optimal bewährt." Anfänglich kritische Stimme einzelner Touristiker seien mittlerweile verstummt: "Aber da ist schon viel Überzeugungsarbeit geleistet worden."

Das Gesamtinvestitionsvolumen, das in die Aktion "Salzkammergut in Dortmund" gesetzt worden sei, betrage rund 200.000 Euro, so STMG-Geschäftsführer Spechtenhauser. Doch diese Summe ist gut angelegt, wenn man sich die zweistelligen Steigerungszahlen an Nächtigungen und Tagesankünften gerade aus Nordrhein-Westfalen ansehe.

Der Markt in dieser deutschen Region wird künftig weiter beworben: Die kommenden drei Jahre ist "Salzkammergut in…" eine Autostunde von Dortmund, nämlich in Düsseldorf, zu Gast.

