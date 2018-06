Die neue Brücke ist freigegeben, die alte wird abgerissen

EBENSEE. Die Bevölkerung von Ebensee geht seit gestern neue Wege: Wer im Ortszentrum die Traun überqueren will, benutzt ab sofort eine neue Brücke. Die alte wird nicht mehr lange stehen.

Gestern begannen die Abrissarbeiten bei der gesperrten Brücke. Bild: Hörmandinger

Die neue Bogenbrücke über die Traun im Ortszentrum von Ebensee wurde gestern, exakt um 6 Uhr Früh freigegeben. Eine der ersten Benutzer waren Schulkinder. Sie wurden von freundlichen Polizisten empfangen, die ihnen den neuen Schulweg zeigten.

Die Errichtung der 1,1 Millionen Euro teuren Bogenbrücke für Fußgänger und Radfahrer wurde notwendig, weil die Traunbrücke im Ortszentrum neu gebaut werden muss. Die alte Brücke wurde vor mehr als zwei Jahren gesperrt. Ein Techniker hatte Risse in einem der Brückenköpfe gefunden. Weil die routinemäßigen Überprüfungen des Bauwerks in der Zeit von SP-Bürgermeister Herwart Loidl eher nachlässig waren, wurde die Gemeinde völlig unvorbereitet erwischt. Der Ort war plötzlich zweigeteilt, Schulwege wurden lang, und Kaufleute klagten über einen bedrohlichen Frequenzrückgang. Daran änderte auch eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer wenig, die man auf die alte Brücke draufsetzte.

Doch jetzt geht es wieder aufwärts. Zeitgleich mit der Freigabe der Bogenbrücke begannen gestern 300 Meter flussaufwärts die Vorbereitungen zum Abriss der alten Brücke.

In den kommenden beiden Wochen wird die Behelfsbrücke demontiert, danach wird das alte Bauwerk mit Holzkonstruktionen abgestützt, um es Stück für Stück abtragen zu können. „Die Brücke wird zerschnitten“, sagt Josef Harringer vom Bauamt der Gemeinde. „Die einzelnen Teile werden mit einem Bagger am Ufer zerknabbert und abtransportiert.“ Die Arbeiten verlangen Vorsicht, weil die Behörden es nicht erlauben, dass größere Brückenteile in die Traun stürzen.

Zwei Bogenkonstruktionen

Für den Aufbau der neuen Brücke können die alten Fundamente benutzt werden – was die Kosten senkt. Dennoch dauert es ein Jahr, bis die neue Brücke fertig gestellt sein wird. Es wird sich ebenfalls um eine Bogenkonstruktion handeln. Die künftige Traunbrücke im Ortszentrum von Ebensee wird quasi wie die große Schwester der gestern freigegebenen, kleinen Brücke aussehen. Allerdings dürfen über sie auch Autos und Lkw fahren. Ihre Kosten liegen bei rund 2,9 Millionen Euro.

