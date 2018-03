Die RAG erzeugt erneuerbares Erdgas in Pilsbach

PILSBACH. In einem weltweit einzigartigen Forschungsprojekt erzeugt die RAG in einer Erdgaslagerstätte in Pilsbach Erdgas durch einen mikrobiologischen Prozess und speichert es.

Versuchsanlage der RAG Bild: RAG

Es wird damit die natürliche Entstehung von Erdgas nachgebildet, aber gleichzeitig um Millionen von Jahren verkürzt – Erdgeschichte im Zeitraffer also.

"Vor einem Jahr präsentierten wir den Start von ,Underground Sun Conversion’. Nun sind die umfangreichen Vorbereitungs- und Planungsarbeiten abgeschlossen und der Bau der Versuchsanlage beginnt", freut sich RAG-Vorstand Markus Mitteregger. "Alle bisherigen Forschungsergebnisse stimmen uns zuversichtlich, dass wir bereits in Kürze aus der natürlichen Erdgaslagerstätte Pilsbach von uns aus Sonnenenergie erzeugtes Erdgas ernten, also gewinnen, können."

Prozess in 1000 Metern Tiefe

Aus Sonnen- oder Windenergie und Wasser wird in einer oberirdischen Anlage Wasserstoff erzeugt, der mit CO2 in die vorhandene Sandsteinlagerstätte eingebracht wird. In über 1000 Metern Tiefe wandeln dann Mikroorganismen diese Stoffe in relativ kurzer Zeit in erneuerbares Erdgas um, das in dieser Lagerstätte gespeichert wird.

Das Projekt wird vom Klima- und Energiefonds der Bundesregierung als Leitprojekt der Energieforschung mit fünf Millionen Euro gefördert. Das österreichische Konsortium steht unter der Leitung der RAG. Das Forschungsprojekt soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

