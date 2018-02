Die "Paper-Girls" wollen ins Bundesliga-Finale

LAAKIRCHEN. Laakirchner Faustball-Frauenteam hofft wie im vergangenen Jahr ins Endspiel einzuziehen – der Gegner steht fest.

Laakirchens Mädchen: "Faust auf Faust" in der Endrunde! Ein Sieg trennt die Truppe noch vom Finale. Bild: (ASKÖ Laakirchen Papier)

Am kommenden Wochenende werden in der Mühlviertler Bezirkshauptstadt Freistadt die österreichischen Hallenstaatsmeistertitel im Faustball bei den Damen und Herren vergeben. Die Frauentruppe der ASKÖ Laakirchen Papier möchte über einen Halbfinalsieg gegen Neusiedl/Zaya abermals – so wie bereits im vergangenen Jahr – ins Endspiel von Österreichs höchster Faustball-Spielklasse einziehen. Da steht der Gegner bereits fest: nämlich kein geringerer als der Titelverteidiger, die Union Nußbach aus dem oberösterreichischen Kremstal.

Am Freitag (16.45 Uhr) wartet auf die von Erfolgscoach Dietmar Wohlfahrt betreuten Laakirchner Mädchen in der Vorschlussrunde das Team von ÖTB Neusiedl/Zaya. Die gefährlichen Niederösterreicherinnen wurden im Grunddurchgang zwar zweimal geschlagen, einmal davon allerdings nur ganz knapp. "Deshalb gilt das Augenmerk zunächst nur dem Halbfinalspiel", will Wohlfahrt seine Mannschaft auf das Wesentliche fokussieren. Wobei der Trainer natürlich auch schon für das erhoffte Endspiel ein Konzept in der Tasche hat: Dieses wird am Samstag um 16 Uhr angepfiffen. Der Druck lastet dabei allerdings ganz sicher auf den Kremstalerinnen.

Gegen Nußbach verbuchten die Laakirchner "Paper-Girls" in der laufenden Meisterschaft einen Sieg und eine Niederlage. "Nach einer leistungsmäßig durchwachsenen Rückrunde habe ich Hoffnung, dass sich wieder alle meine Spielerinnen ihrer Bestform nähern, das Knie von Janine Brunner hält wieder und der Infekt von Carina Steindl ist auch auskuriert", gibt sich Wohlfahrt vorsichtig optimistisch für die Entscheidungen.

