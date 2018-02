Die "Mosaik"-Notschlafstelle ist auch ohne sibirische Kälte immer übervoll

VÖCKLABRUCK. Wohnungslosenhilfe betreute im Vorjahr 1088 Menschen in Vöcklabruck und Gmunden.

Die Wohnungslosigkeit steigt, immer mehr Menschen müssen das Angebot des „Mosaik“ in Anspruch nehmen. Bild: Privat

Dass die Notschlafstelle der Wohnungslosenhilfe "Mosaik" derzeit voll ist, liegt nicht nur an der derzeit herrschenden sibirischen Kälte. "Die Wohnungslosigkeit in unserer Region steigt", berichtet Mosaik-Leiter Stefan Hindinger. "Immer mehr Menschen können sich die Mieten nicht mehr leisten." Im Vorjahr wurde mit 1088 betreuten Menschen erstmals die Tausender-Marke überschritten.

In den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden leben laut Hindinger kaum Menschen wirklich auf der Straße. Daher wirke sich die derzeitige Kältewelle kaum auf die Auslastung der Notschlafstelle aus. "Die prekäre Wohnsituation gibt es im Sommer wie im Winter, sie richtet sich nicht nach Jahreszeiten", erklärt Hindinger. So war die Notschlafstelle im Vorjahr im August am stärksten ausgelastet. "Da waren wir übervoll."

Übers Jahr gerechnet kam die Notschlafstelle im Vorjahr auf knapp 3000 Nächtigungen; 2010 waren es noch 2000. 2017 wurden 81 Personen in der Notschlafstelle aufgenommen, das sind um vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bewährt hat sich die Delogierungsprävention: 388 Haushalte mit 961 Menschen wurden betreut, bei 86 Prozent erfolgreich: Die Wohnung konnte erhalten werden oder es gab einen Wechsel in eine neue leistbare Wohnung.

Seit 2010 hat sich die Gesamtklientenzahl mehr als verdoppelt. "Unsere personelle und räumliche Ausstattung hat mit dieser Entwicklung bei weitem nicht Schritt gehalten", berichtet Hindinger. Es werde deshalb intensiv an einem neuen Standort geplant. "Auch personell sind wir inzwischen über der Kapazitätsgrenze." Das Sparpaket des Landes treffe die Sozialeinrichtung hart: "Wir müssen mit weniger Geld immer mehr Menschen beraten und betreuen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen."

Hindinger dankt den 25 ehrenamtlichen Helfern im Elisabethstüberl und im Finanz-Coaching und den Spendern. "Ihre Spende hilft, Armut in der Region zu lindern", betont Hindinger. (gh)

