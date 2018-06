Die "MS Kaiserin Elisabeth" steht vor dem Verkauf

ST. WOLFGANG. Die Salzburg AG möchte sich von dem 145 Jahre alten Wolfgangsee-Schiff „Kaiserin Elisabeth“ trennen. Es gebe immer wieder Anfragen von Interessenten, heißt es. Einer von ihnen soll sehr prominent sein.

Die „MS Kaiserin Elisabeth“ ist eines von sechs Schiffen der Wolfgangseeschifffahrt. Bild: Foto: Salzburg AG

Die „MS Kaiserin Elisabeth“ wurde 1873 in Linz gebaut, hieß zunächst „Panonia“ und war in Budapest auf der Donau unterwegs. 1888 kam der Schraubendampfer ins Salzkammergut und erhielt hier seinen heutigen Namen. Das 100-PS-Passagierschiff, das seit 1924 von einem Dieselmotor angetrieben wird, ist eines von sechs Booten der Wolfgangseeschifffahrt, die der Salzburg AG gehört.

Wirtschaftliche Überlegungen

Doch die will sich von dem historischen Schiff trennen. „Die ‚Elisabeth’ ist ein kleines Nostalgieschiff, das mit steigenden Passagierzahlen schwer einsetzbar ist“, sagt Daniela Kinz, Sprecherin der Salzburg AG. Für Nostalgiefahrten hingegen werde bereits der 136 Jahre alte Schaufelraddampfer „Kaiser Franz Josef I.“ eingesetzt. „Deshalb gibt es Überlegungen, die ‚Elisabeth’ mittelfristig zu verkaufen“, so Kinz. „Für uns ist aber wichtig, dass die ‚MS Elisabeth’ in den richtigen Händen ist.“ Die Salzburg AG soll 250.000 Euro dafür verlangen. Laut Kinz melden sich „immer wieder“ Interessenten.

Einer davon dürfte der Red-Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz sein. Gerüchten zufolge möchte er den schwimmenden Oldtimer auf dem Grundlsee einsetzen, wo Mateschitz das Seehotel und die angrenzende Villa Anna besitzt. Aber auch am Wolfgangsee besitzt Mateschitz mehrere Grundstücke. Die „Kaiserin“ wolle er aus privatem Antrieb, heißt es.

Rund um den Wolfgangsee sehen den möglichen Verkauf viele mit Wehmut. Eine davon ist die Designerin und Fotografin Alexandra Fuggersberger aus St. Wolfgang. Diese fuhr als Kind mit dem Schiff nach Strobl zur Schule. „Wenn es geregnet hat, sind wir unter Deck geflüchtet“, sagt sie. „Dort hörte man den Regen aufs Deck prasseln und die Wellen gegen die Fenster schlagen. Heute weiß ich: Erinnerungen wie diese finden in Wirtschaftlichkeitsberechnungen keinen Platz. Aber sie sind es, die meine Heimat ausmachen.“

