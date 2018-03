Die "Liberty" steuert kommende Nacht von Stuttgart aus den Traunsee an

TRAUNKIRCHEN. Das Traunkirchner Schifffahrtsunternehmen Loidl investiert in ein zusätzliches Schiff.

1988 in Lübeck erzeugt, war die „Liberty“ schon in Berlin, am Bodensee und zuletzt in Stuttgart im Einsatz. Bild: OÖN/Loidl

Erst vor drei Jahren erwarb die Traunkirchner Schifffahrtsunternehmerin Iris Loidl das Passagierschiff "St. Nikolaus". Es bietet 65 Fahrgästen überdachte Sitzplätze. "Die Nachfrage für größere Gruppen von bis zu 100 Personen stieg seither aber stark an", sagt Loidl. "Deshalb suchten wir lange nach einem größeren Schiff."

In Stuttgart wurde Loidl jetzt fündig. Sie erwarb von der Neckarschifffahrt die "Liberty". Ein Ausflugsschiff für 190 Personen – 100 davon unter Dach. Das 26 Tonnen schwere und 25 Meter lange Aluminiumschiff wurde vor 30 Jahren in Lübeck gebaut und befuhr zunächst die Spree in Berlin, bevor es an den Bodensee übersiedelte und später nach Stuttgart. Von dort wird es in der kommenden Nacht per Tieflader ins Salzkammergut überstellt und in den kommenden Tagen mit Hilfe eines schweren Lkw-Krans in Ebensee in den Traunsee gehoben. Seinen Namen "Liberty" behält das Schiff. Innerhalb des Traunkirchner Familienunternehmens ist Iris Loidl derzeit die Einzige, die das Schiff steuern darf. Doch vier weitere Personen absolvieren bereits eine Kapitänsausbildung, um auf der "Liberty" am Steuer stehen zu können. Das Schiff wird vor allem für Feste und Veranstaltungen im Einsatz sein. "Beliebt sind Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Familienfeiern, Klassentreffen, Taufen, Jahrgangstreffen und Vereinsausflüge", sagt Seniorchefin Monika Loidl. Vor allem ins Hochzeitsgeschäft setzt das Familienunternehmen große Hoffnungen. Dabei kann es sich ganz auf die Wünsche der Festgesellschaften einstellen. So sind auch standesamtliche Trauungen, kirchliche Segnungen und natürlich auch Hochzeitsessen an Bord möglich. Im Unterschied zur "St. Nikolaus" verfügt die "Liberty" dabei sogar über eine eigene Bar.

