Der Salzkammergut–Baumeister ist tot

BAD GOISERN. Der Goiserer Bauunternehmer und Förderer Franz Kieninger verstarb im 85. Lebensjahr.

Franz Kieninger (1932– 2016) Bild: privat

Franz Kieninger soll einmal einen seiner Lkw-Fahrer zur Rede gestellt haben, weil dieser den Scheibenwischer laufen ließ, obwohl der Lastwagen wartend auf einer Baustelle stand. Egal, ob die Geschichte wahr ist oder nicht: Die Menschen in Bad Goisern erzählen sie schmunzelnd. Sie liebten den alten Patriarchen und seine Eigenarten.

Bad Goisern verdankt ihm viel

Denn Franz Kieninger, das ist bekannt, war alles andere als geizig. Der Salzkammergut-Baumeister war immer einer, der gab. Einer, der Verantwortung übernahm und sich in den Dienst des Ganzen stellte. "Unser Ort verdankt Kieninger extrem viel", sagt SP-Bürgermeister Peter Ellmer. "Nicht nur wirtschaftlich." Der Tycoon galt als wichtigster Förderer des örtlichen Fußballvereins SV Bad Giosern und des Roten Kreuzes. Er sprang ein, wann immer man ihn brauchte. Vor allem aber errichtete Kieninger mehr als 500 Wohnungen in der Welterbegemeinde und trug damit wesentlich zu ihrer Entwicklung bei.

1975 stieg Franz Kieninger in vierter Generation in den Baubetrieb seines Vaters ein. Damals eröffnete der Gesetzgeber auch privaten Baukonzernen Zugang zum geförderten Wohnbau, und Kieninger war der erste, der diese Chance erkannte und nutzte.

Langsam, aber stetig baute er sein Unternehmen aus. "Er war entscheidungsfreudig, aber kein Abenteurer oder Spekulant", sagt ein Mitbewerber über ihn. So machte der Baumeister sein Unternehmen zu einem Erfolgskonzern, der heute weit über das Salzkammergut hinaus mitmischt: An den mittlerweile acht Standorten in Oberösterreich sind 640 Mitarbeiter beschäftigt – rund sechs Mal so viele als bei Kieningers Einstieg vor vier Jahrzehnten.

Den persönlichen Kontakt zu seinen Mitarbeitern oder Schlüsselübergaben an neue Wohnungsbesitzer ließ er sich dennoch nicht nehmen, auch im hohen Alter nicht. "Wir merken erst jetzt, wie viele Menschen ihm dankbar verbunden sind", sagt sein Nachfolger und Schwiegersohn Josef Öhlinger. "Die vielen Mitteilungen, die wir in diesen Tagen bekommen, sind ungemein berührend." Als warmherzig und liebevoll beschreibt die Familie den Patriarchen, auch wenn dieser – ganz nach Goiserer Art – nach außen hin stets klare Kante zeigte. "Sein wohlwollendes Granteln wird mir fehlen", sagt Bürgermeister Ellmauer.

Franz Kieninger erlag Freitag einem Herzversagen. Er hinterlässt eine trauernde Witwe, vier Kinder und zehn Enkelkinder, die sein ganzer Stolz waren. Am Freitag verabschiedet sich Bad Goisern von ihm. Der Trauergottesdienst in der evangelischen Pfarrkirche beginnt um 15 Uhr.

