Der SV Gmundner Milch hat eine neue Vereinsführung

GMUNDEN. Gerhard Riedl übernahm die Präsidentschaft des OÖ. Ligisten, und Hans Prangl wurde zum neuen Obmann gewählt. Doch auch abseits des Fußballs setzt der Verein Akzente.

Das neue Triumvirat beim SV Gmundner Milch: Günter Laska, Gerhard Riedl und Hans Prangl. Bild: Hörmandinger

Wenige Tage vor dem Saisonbeginn der OÖ. Liga zeigt sich der SV Gmundner Milch bereits in Form: Beim Auswärts-Cupspiel gegen Micheldorf drehten die Gmundner einen 0:2-Rückstand um und entschieden das Spiel in der Verlängerung mit 5:3 für sich.

Die wichtigeren Ereignisse spielten sich in den vergangenen Tagen aber hinter den Kulissen ab. Der Traditionsverein vollzog einen Generationswechsel im Vorstand. Präsident Franz Moser und Obmann Helmut Kaindl legten ihre Funktionen zurück. Zum neuen Präsident wurde der Unternehmer Gerhard Riedl (Riedec GmbH) gewählt, das Amt des Obmanns übernahm Hans Prangl. Letzterer wird aber nur bis Ende 2018 die Fäden ziehen. Danach übernimmt Günter Laska das Ruder.

Franz Moser wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt, Kaindl zum Ehrenobmann. Die rührigste Ehrung erhielt jedoch Kurt Laska, die Seele des Vereins. Der 76-Jährige, der selbst jahrelang Spieler war, seine Leidenschaft an seine Söhne weitergab und bis heute der treueste Fan des SV Gmundner Milch ist, erhielt die Diamantene Ehrennadel.

Abseits des Fußballbetriebs gibt es aber auch noch eine zweite bemerkenswerte Entwicklung. Der SV Gmundner Milch hat in Kooperation mit namhaften regionalen Wirtschaftsunternehmen, AMS, Wirtschaftskammer und der Stadtgemeinde den „Campus Fußball & Lehre“ ins Leben gerufen und übernimmt damit auch abseits des Rasens Verantwortung für seine rund 150 Nachwuchsspieler.

Ziel ist es, den Jugendlichen beim Einstieg in das Berufsleben zu helfen. „Den Burschen fehlt oft die Orientierung, und viele Eltern schicken ihre Kinder nur aus Prestigegründen in höhere Schulen“, sagt Prangl. „Dabei bieten Lehrberufe heute hervorragende Karrieremöglichkeiten.“ Die Jugendbetreuer des Fußballclubs stellen den Kontakt zu Partnerbetrieben wie Energie AG, Gmundner Milch oder Miba AG her. Die Jugendlichen und potentielle Berufsausbildner können sich bei Workshops kennenlernen, außerdem gibt es die Möglichkeit von Schnupperlehren. „Wir bieten das schon unseren Zwölfjährigen an und arbeiten dabei eng mit Eltern zusammen“, so Prangl.

