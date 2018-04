Der Linzer Maibaum kommt in diesem Jahr aus Altmünster

ALTMÜNSTER, LINZ. Der Landeshauptmaibaum kommt in diesem Jahr aus dem Salzkammergut und darf nicht höher als 23 Meter sein. Doch selbst für ein Fruchtbarkeitssymbol reicht das allemal.

Der Linzer Maibaum kommt in diesem Jahr aus Altmünster und stammt aus dem Naturpark Attersee-Traunsee. Bild: Spitzbart

Es ist Mai, und jedes Dorf, das auf sich hält, streckt dem Himmel ein bekranztes Fruchtbarkeitssymbol entgegen. Auch Linz drängt es alljährlich in die Vertikale, aber mangels Wald holt sich die Landeshauptstadt gern Unterstützung aus dem ländlichen Raum.

Heuer hatte Altmünster die Ehre. Die Traunseegemeinde lieferte stilecht eine als Maibaum geschminkte Fichte an. Zunächst per Tieflader zum Linzer Volksgarten und von dort mit Hilfe zweier Pferdestärken und begleitet von einem Festzug über die Landstraße zum Hauptplatz.

Die Bundesforste hatten den Baum, der sein Leben im Naturpark Attersee-Traunsee verbrachte, springen lassen. Die eigentliche Arbeit (inklusive Aufrichtung am Hauptplatz) übernahmen aber die örtlichen Brauchtumsvereine.

Überhaupt gehörte Linz am Dienstagabend Altmünsterer Vereinen. Mehr als 300 Traunseeanrainer begleiteten den Maibaum in den Zentralraum. Zwei Musikkapellen, vier Feuerwehren, der Gesangsverein, der Fußballclub (1. Klasse Süd) und viele andere Vereine mehr halfen den Städtern, Frühlingsgefühle zu entwickeln. Als der Maibaum in Position war, ließen es die Prangerschützen krachen, damit nachher keiner behaupten konnte, er hätte von nichts gewusst.

Apropos Baum: Der ist nur 23 Meter hoch, was für einen Landeshauptmaibaum zunächst bescheiden klingt. Doch ein längeres Gerät ließ das zuständige Magistrat nicht zu, weil das Phallussymbol sonst in Konflikt mit den Straßenbahn-Oberleitungen gekommen wäre. Manchmal steht die Zivilisation der Natur einfach im Weg.

