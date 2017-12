David Lugmayr löst Johann Halbmaier im Gemeindevorstand ab

OHLSDORF. David Lugmayr (23) wird Gemeindevorstand und parlamentarischer Mitarbeiter in Wien.

David Lugmayr, Parteivorsitzende Ines Mirlacher und Johann Halbmaier. Bild: SPÖ

Nach elf Jahren scheidet Johann Halbmaier (SPÖ) aus dem Ohlsdorfer Gemeindevorstand aus. Sein Nachfolger wird David Lugmayr, der seit der letzten Wahl bereits Mitglied des Gemeinderats wird. Der 23-Jährige hat an der Universität in Salzburg das Studium der Politikwissenschaft absolviert und macht derzeit den Master in Politischer Bildung an der Universität in Linz. Außerdem wurde er von Nationalrätin Elisabeth Feichtinger als parlementarischer Mitarbeiter engagiert und kümmert sich um ihre Termine im Bezirk.

Johann Halbmaier wiederum bleibt Gemeinderat und hat darüber hinaus in seinem Beruf als Betriebsratsvorsitzender in der Papierfabrik UPM Kymmene Steyrermühl alle Hände voll zu tun.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema