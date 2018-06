Das ist der neue Koch im Restaurant im Mateschitz-Schlösschen

SANKT WOLFGANG. Im Landhaus zu Appesbach in St. Wolfgang schwingt der „halbe Oberösterreicher“ Christian Buhl den Kochlöffel

Küchenchef Christian Buhl zielt auf Gourmetkundschaft. (haas) Bild: haas

Dieser Küchen-Maestro stammt aus dem Waldviertel, ist aber ein „halber Oberösterreicher“. Denn zwei Jahre lang kochte Christian Buhl im Courtyard Marriott in Linz auf. Nach Kochstress auf Hauben-Niveau in Witzigmanns Palazzo-Dinnershow in Graz ist Buhl wieder nach Oberösterreich eingebogen.

Seit Anfang Mai kocht er im Schlosshotel Landhaus zu Appesbach in St. Wolfgang. Das war ein wenig in die Jahre gekommen, wurde aber im April 2017 vom „Mister Red Bull“ Dietmar Mateschitz gekauft und ist nun renoviert.

Vergangenen Sommer war das Restaurant mit Seeterrasse nur Hotelgästen vorbehalten. Seit heuer ist das Lokal wieder öffentlich zugänglich. Buhl kocht regional, saisonal und auf hohem Niveau. Die Haube wird wohl nicht lange auf sich warten lassen.

Zuletzt war dies vor einigen Jahre der Fall, als Küchenchef Max Aichinger mit seinem Restaurant Delmor im Landhaus zu Appesbach eingepachtet war. Er wanderte auf den Salzburger Marktplatz „Panzerhalle“ ab und eröffnete dort das Lokal „Stratmann“.

Zurück zum Appesbach. Es weist eine bewegte Geschichte auf. Legendär ist die Windsor-Suite. Dort soll sich Prinz Edward rund um seine Abdankung wegen Wallis Simpsons zurückgezogen haben, um dem Rummel zu entgehen.

Zuletzt besaß das Schlosshotel die Familie des deutschen Musikers Johann „Johnny“ Schütten, der legendäre Boogie-Sessions im Salon mit dem historischen Mobiliar abhielt. Der seit heuer neue Appesbach-Direktor ist auch musikalisch. Es ist der gebürtige Salzburger Edwin Heider. Der arbeitete zuvor in Schottland, entwickelte dort ein Faible für den Dudelsack und spielt ihn auch selbst, etwa auf dem hoteleigenen Bootssteg, wo auch Externe in Richtung Strandbar oder Restaurant anlegen können.

Das Landhaus zu Appesbach wurde behutsam renoviert. Die Sauna wich einer Erweiterung des Speisesaals und einer neuen Bar. Im Park entsteht ein Spa, der 2019 zur Verfügung stehen soll.

Dass Mateschitz eine Vorliebe für diese Liegenschaft zu haben scheint, zeigt sein besonderes Augenmerk. Dutzende Bilder seiner Privatsammlung wurden ins Landhaus Appesbach gebracht, das sich nach außendezent wie ein Privat-Anwesen präsentiert.

Nebenan befindet sich das frühere, geschlossene Hotel Auhof, das Mateschitz 2005 gekauft hat. Zu seiner Gastgeber-Gruppe gehört seit 2014 auch das Seehotel am Grundlsee und dem Vernehmen nach seit kurzem eine Liegenschaft neben der Schafbergbahn.

