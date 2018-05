Das Finale ist in Sichtweite

GMUNDEN. Wichtiges Wochenende für Gmundner Basket Swans.

Daniel Friedrich beim jüngsten Sieg gegen Traiskirchen Bild: SEPA.Media | Michael Baldauf

Die Semifinalserie der Basketball Bundesliga verläuft bislang für die Gmundner Basket Swans hervorragend. Nach dem Auswärtssieg gegen Traiskirchen am Mittwoch steht es in der Best-of-5 Serie 2:0 für die Swans, und nun kommt die Serie an den Traunsee.

Bereits bei der dritten Begegnung am Samstag, ab 19.30 Uhr in der Gmundner Volksbankarena könnten die Schwäne den Finaleinzug fixieren. Sollte das nicht gelingen, gibt es am Pfingstmontag, voraussichtlich um 20 Uhr (hängt von der TV-Direktübertragung ab), eine zweite Chance, den Finaleinzug sicherzustellen.

Aber die Swans sind gewarnt, die bisherigen Spiele waren extrem eng. "Am Mittwoch brauchte es eine gewaltige Willensleistung, damit wir nach einem 68:55-Rückstand noch in eine Overtime kamen und diese dann gewinnen konnten", sagt Manager Harald Stelzer.

Held des Abends war Enis Murati, der mit 16 Punkten in den letzten acht Minuten der regulären Spielzeit die notwendigen Punkte machte. Jetzt gilt es, den Sack zuzumachen. Gmunden könnte erstmals seit 2012 wieder in eine Finalserie einziehen, da würde voraussichtlich Kapfenberg warten, das in der Parallelserie ebenfalls 2:0 gegen den BC Vienna führt.

