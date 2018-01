Dachstein-Alpentrophy feiert ihr 25-jähriges Jubiläum

GOSAU. 40 Ballonfahrer-Teams aus ganz Europa kommen zur Traditionsveranstaltung ab morgen in Gosau.

Höhepunkt ist wieder die Nacht der Ballone kommenden Mittwoch. Bild: Alpentrophy

Als sich 1993 die ersten Heißluftballone in den Himmel über Gosau erhoben, glaubten nur wenige an den Erfolg dieser damals recht exotisch anmutenden Veranstaltung. Heute, 25 Jahre später, darf sich die Gosauer Dachstein-Alpentrophy nicht nur zu den renommiertesten Ballonsportveranstaltungen Österreichs zählen, sondern wohl auch zu einer der schönsten ihrer Art.

Von morgen bis einschließlich Samstag der kommenden Woche werden wieder bis zu 40 Ballonfahrer-Teams aus ganz Europa zur Jubiläumstrophy in Gosau erwartet. Für Interessierte besteht die Gelegenheit, sich mit den Profis in die Lüfte zu erheben und mitzufahren. Die Ballons starten täglich ab 9 Uhr in Gosau-Mittertal.

Höhepunkt der achttägigen Veranstaltung ist traditionsgemäß die Nacht der Ballone am kommenden Mittwoch, bei der ein weitreichendes Programm für die Besucher geboten wird. Die beleuchteten Heißluftballone beim Gosauer Hornspitzlift, eine Show der Skischule Gosau, das Klangfeuerwerk und die abschließende Ballon-Party sind Publikumsmagnete. Infos: www.dachstein-salzkammergut.at

