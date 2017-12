Chinesinnen verpassten letzte Seilbahn: Bergrettungseinsatz

HALLSTATT. Weil zwei Touristinnen in Hallstatt die letzte Seilbahn ins Tal verpasst hatten, mussten ein Alpinpolizist und mehrere Bergretter zur Fuß zur Bergstation aufsteigen.

Die Asiatinnen konnten sicher ins Tal gebracht werden. Bild: (OÖ Tourismus)

Erst um 15:30 Uhr waren die beiden 22-Jährigen am Freitagnachmittag mit der Salzbergseilbahn ins Hallstätter Salzberg Hochtal gefahren. Oben angekommen dürften die Frauen beim Fotografieren und Spazieren in der Schneelandschaft die Zeit übersehen haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Gegen 16:50 Uhr mussten die Chinesinnen dann erkennen, dass die Seilbahn bereits geschlossen hatte. Verängstigt und irritiert setzten sie einen Notruf ab. Da die Seilbahn aber nicht binnen Minuten in Betrieb zu nehmen ist, stiegen ein Alpinpolizist und mehrere Bergretter zu Fuß zur Bergstation auf und geleiteten die beiden Frauen ins Tal.

Wanderstöcke, Grödel und aktives Stützen erleichterte den Touristinnen den Abstieg ins Tal über den schneebedeckten Weg. "Die mangelnde Trittsicherheit der Asiatinnen erschwerte das Unterfangen aber etwas", so das Resümee der Polizei.

