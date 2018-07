Cannabis-Plantage in Einfamilienhaus sichergestellt

AMPFLWANG. Die Polizei entdeckte im Privathaus eines 35-Jährigen aus Ampflwang eine Cannabis-Indoorplantage.

Symbolbild. Bild: APA

Aufmerksam wurden die Polizeibeamte, als sie bei der Streife im Ortsgebiet von Ampflwang vor einem Einfamilienhaus die Übergabe von einer unbekannten Menge an Suchtgift beobachten.Der Abnehmer des Suchtmittels, ein 30-Jähriger aus Regau, wurde mit insgesamt 2,8g Cannabiskraut angetroffen und einvernommen. Dabei gab der 30-Jährige an, dass er den Übergeber nicht persönlich kenne, jedoch die Info bekam, an dieser Adresse immer etwas "Gras" zu bekommen.

Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Hausdurchsuchung mit Suchtmittelspürhunden an. Dabei wurden 30 Cannabispflanzen, Speed sowie diverse Behältnisse mit Blüten- und Blätterresten der Cannabispflanzen sichergestellt. Es folgen Anzeigen.

