Burggrabenklamm bleibt auch heuer noch gesperrt

UNTERACH, ST. GILGEN. Felsstürze haben wieder massive Schäden verursacht – Ziel ist, das Ausflugsziel 2019 wieder zu eröffnen.

Wieder massive Schäden Bild: Privat

Die Burggrabenklamm wird auch diese Saison für Besucher gesperrt bleiben. Das ist das Ergebnis einer Begehung der Klamm, die vergangene Woche stattgefunden hat. Dabei wurde festgestellt, dass wieder massive Schäden durch Felsstürze verursacht worden waren.

Wegen Felsstürzen ist die Burggrabenklamm, ein Top-Ausflugsziel am Attersee, seit fast einem Jahr gesperrt. Wenige Jahre zuvor war sie mit großem finanziellen Aufwand ausgebaut und für die Besucher adaptiert worden. Der Burggrabenerhaltungsverein, Mitglieder sind die drei Anrainergemeinden St. Gilgen, Steinbach und Unterach, versucht, eine Lösung zu finden, um das Naturschauspiel mit dem 18 Meter hohen Wasserfall wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Geologen werden nun einen Maßnahmenkatalog ausarbeiten, der Schritt für Schritt abgearbeitet werden muss, um das Risiko für die Besucher so weit zu minimieren, dass man eine Öffnung der Klamm wieder verantworten kann. Ziel ist es, die Burggrabenklamm in der Saison 2019 wieder zu eröffnen.

