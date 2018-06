Brauerei Eggenberg setzt künftig auf Gerste von Bauern aus der Region

VORCHDORF. Der Bierhersteller reagiert mit verstärkten Einsatz von Winterbraugerste auf den Klimawandel. Heimische Landwirte profitieren davon, die Ernte hat dieser Tage begonnen.

Eggenberg-Geschäftsführer Hubert Stöhr und der Vorchdorfer Landwirt Hermann Schauflinger. Bild: ebra

Die Privatbrauerei Schloss Eggenberg bewirbt ihre Biersorte „Classic Märzen“ mit dem Slogan „Bier von hier“. Das bezieht sich künftig nicht nur auf den Brauereistandort Vorchdorf, sondern auch auf die Lieferanten des Rohstoffs Gerste. Acht Landwirte in Vorchdorf, Pinsdorf und Laakirchen haben in diesem Jahr auf 55 Hektar erstmals Winterbraugerste angebaut. Die Ernte hat vergangene Woche begonnen.

Winter- statt Sommergerste

Dem Bierhersteller geht es allerdings nicht nur um Regionalität. Er reagiert auch auf die Auswirkungen des Klimawandels. In Österreich wird zum Bierbrauen (Mälzen) normalerweise fast ausschließlich Sommergerste verwendet, die in der Regel aus Niederösterreich stammt. Doch die Anbauflächen dort werden immer geringer, weil es in den heißen, trockenen Frühlingsmonaten zunehmend zu Ernteausfällen kommt.

Wintergerste, die bereits im Herbst angebaut wird und inder kalten Jahreszeit Wasser aufnehmen kann, ist dagegen resistenter. Das Unternehmen Saatbau Linz hat deshalb in den vergangenen zwölf Jahren eine neue Sorte namens „Monroe“ entwickelt und stellt sie in Oberösterreich exklusiv der Brauerei Eggenberg zur Verfügung. Und weil die Sorte sich perfekt für oberösterreichische Böden eignet, hat Eggenberg die Kooperation mit Bauern in der direkten Nachbarschaft gesucht. „Als kleine Privatbrauerei haben wir unsere Kunden direkt vor der Tür“, sagt Geschäftsführer Hubert Stöhr. „Da freut es uns, wenn wir auch zuhause einkaufen können.“ Die acht beteiligten Landwirte erhoffen sich aus dem Anbau des Spezialgetreides höhere Erträge.

Braumeister Thomas Lugmayr will den Wintergerstenanteil mittelfristig von derzeit rund fünf auf 20 Prozent erhöhen. Die erste Biertranche kommt im Herbst auf den Markt. „Unsere Kunden werden aber keinen Unterschied erkennen“, sagt er. „Wir arbeiten mit Naturprodukten, die jedes Jahr andere Eigenschaften haben. Wir sind es gewohnt, darauf zu reagieren.“

