Blumenwiesen statt Rasenteppichen: Vöcklabruck bittet die Bienen zu Tisch

VÖCKLABRUCK. Die Stadtgemeinde geht mit gutem Beispiel voran, appelliert aber auch an die Bevölkerung.

Die Stadtgemeinde nutzt öffentliche Grünflächen, um Bienen Nahrung anzubieten. Bild: VOLKER WEIHBOLD

In Österreich gibt es rund 690 Bienenarten. Die bekannteste unter ihnen ist die Honigbiene. Rund 70 Prozent der Wildbienen nisten im Boden.

Alle Bienen – Honigbiene wie Wildbiene – sind für die Bestäubung vieler unserer Nutzpflanzen unerlässlich. Doch die sprichwörtlich fleißigen Insekten sind geschwächt, ihre Bestände schwinden stark. Die Auslöser dafür sind komplex. Sicher ist aber, dass Bienen Blütenvielfalt brauchen. Monokulturen, sterile Rasenflächen und versiegelte Böden verdrängen die Tiere.

Öffentliche Bienenweiden

Die Stadtgemeinde Vöcklabruck will deshalb gegensteuern, soweit es in ihrer Möglichkeit steht. Umweltstadtrat Stefan Hindinger (Grüne) will in den nächsten Jahren öffentliche Grünflächen der Gemeinde bienenfreundlich gestalten. "Bienen, Hummeln und Schmetterlinge brauchen blühende Sträucher und Blumenwiesen als Lebensräume. Diese werden aber immer weniger. Dieser Entwicklung soll die Gemeinde entgegenwirken", so Hindinger.

So wurden kürzlich entlang der Bahn (gegenüber dem Feuerwehr-Ausbildungsgelände) durch Mitarbeiter der städtischen Gärtnerei Wildblumensamen gesät. Die Anregung dazu kam vom Umweltausschuss. Gemeinden können viel zum Bienen- und Bodenschutz beitragen, so Hindinger. Einerseits, indem sie selbst öffentliche Grünflächen mit Hilfe von Wildblumen bienenfreundlich gestalten. Andererseits, indem sie damit eine Vorbildrolle einnehmen und auf das Bewusstsein der Bevölkerung einwirken. Hindinger ersucht deshalb die Bevölkerung, in ihren Privatgärten ein paar Quadratmeter Rasen durch Blumenwiesen zu ersetzen.

Es gibt aber bereits auch drei öffentliche Gärten, in denen sich Bienen besonders wohlfühlen. Bei den Projekten des Mutterhauses der Franziskanerinnen, der Volkshilfe (Gemeinschaftsgarten Dürnau) und des OKH kann jeder mitmachen. Die OKH-Gartengruppe trifft sich jeweils am Mittwoch um 16 Uhr beim Offenen Kulturhaus. Am 6. Mai, ab 10 Uhr, gibt es außerdem einen Pflanzen- und Samentauschmarkt beim OKH.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema