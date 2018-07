Bitte Hände weg von tierischen Urlaubssouvenirs!

VÖCKLABRUCK. Tierschutzverein Vöcklabruck warnt davor, im Urlaub aus Mitleid Tiere mit nach Hause zu nehmen.

Regina Resch Bild: Tierschutzverein

Die Urlaubszeit steht vor der Tür, und manche Tierliebhaber können der Versuchung nicht widerstehen, ein vierbeiniges "Souvenir" mit nach Hause zu nehmen. Doch der Tierschutzverein warnt. "Wie unsere Erfahrung zeigt, ist es gar keine gute Idee, Katzen oder Hunde aus falsch verstandenem Mitleid aus dem Ausland mit nach Hause zu nehmen", sagt Regina Resch, Obfrau des Tierschutzvereins Bezirk Vöcklabruck.

Häufig seien diese Tiere Träger von Krankheiten, die bei uns nicht mehr existieren und die sie wieder nach Österreich "importieren". Damit setze sich ungewolltes Tierleid immer weiter fort. Für die Neo-Besitzer sind Stress und fortgesetzte Tierarztbesuche vorprogrammiert. Außerdem, so Resch: "Tiere, die in ihrem Vorleben auf der Straße dahinvegetiert haben, sind gezeichnet von diesem Leben. So ist es immer wieder passiert, dass sich niedliche Welpen schließlich als aggressive Rabauken entpuppt haben. Und dann ist guter Rat teuer."

Wer helfen möchte, dem rät die Tierschützerin, am Urlaubsort einen Tierarzt aufzusuchen und für die Kastration von Katzen zu spenden, um die Population wirksam einzudämmen. Und noch ein großes Anliegen möchte Regina Resch an den Mann bzw. die Frau bringen: "Gerade die Urlaubszeit ist für viele Tiere die schlimmste des Jahres. Alljährlich sind wir mit Tieren konfrontiert, die an Autobahnraststationen ausgesetzt und wie Müll weggeworfen wurden, weil man sie plötzlich nicht mehr brauchen kann." Wer Rat sucht, weil er sein Tier im Urlaub nicht betreuen kann, bekommt ihn beim Tierschutzverein: Tel. (0664) 4200 240.

