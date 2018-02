Bis zu 60 Prozent der Kindergartenkinder nachmittags abgemeldet

VÖCKLABRUCK, GMUNDEN. Die Einführung einer Gebühr für die Nachmittagsbetreuung ab Februar wirkt sich in Vöcklabruck und Gmunden deutlich aus.

Recht unterschiedlich wirkt sich die Gebühr für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten aus: Im Vöcklabrucker Stelzhamer-Kindergarten wurden deshalb 60 Prozent der Kinder abgemeldet, im Pestalozzi-Kindergarten hingegen gab es keine Abmeldung, wie Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP) berichtet.

Vöcklabruck wird übrigens erst ab März die Gebühr einheben, weil der Gemeinderat den Tarif noch beschließen muss. Die konkreten Auswirkungen seien deshalb erst dann feststellbar, erläutert Stadtrat Herbert Theil, der aber mit erheblichen Abmeldungen rechnet. Vöcklabruck sucht noch nach einer einheitlichen Lösung für Eltern, die ihre Kinder nicht bis 13 Uhr abholen können.

In den vier städtischen Kindergärten in Gmunden gibt es ebenfalls viele Abmeldungen. In den beiden Einrichtungen Marienbrücke und Schörihub meldeten rund 50 Prozent der Eltern ihre Kinder von der Nachmittagsbetreuung ab, statt zwei gibt es jetzt nur noch jeweils eine Gruppe. Im Stadtkindergarten wurde ein Drittel der Kinder abgemeldet.

Dramatischer ist die Entwicklung bei den Anmeldungen für Herbst. Nur noch neun von 34 Kindern sind auch für Nachmittag gemeldet. Heuer waren es (ursprünglich) 28 von 36 Kindern.

Keine Kindergartenpädagogin werde aufgrund der Abmeldungen ihren Job verlieren, heißt es im Rathaus. Die Arbeitszeiten würden allerdings umgeschichtet.

