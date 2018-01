Bildungsmesse regelrecht gestürmt

VÖCKLABRUCK. Kreative Arbeitnehmer: 56 Erfindungen kamen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Rund 300 Besucher kamen in die Arbeiterkammer, um sich rund um das Thema Weiterbildung zu informieren. 30 Bildungseinrichtungen präsentierten bei der AK-Bildungsmesse ihre Angebote.

"Oberösterreichs Arbeitnehmer sind extrem weiterbildungsfreudig", stellte AK-Präsident Johann Kalliauer fest. Mit dem neuen Wissen und der Erfahrung aus dem alltäglichen Arbeitsprozess entwickelten sie dann viele Ideen. "Die Beschäftigten aus Vöcklabruck sind dabei besonders kreativ: 56 Erfindungsanmeldungen kamen 2016 aus dem Bezirk", berichtet Kalliauer. Vöcklabruck zählte damit zu den zehn Bezirken Österreichs mit den meisten angemeldeten Erfindungen.

Wer zum Messetermin verhindert war, kann sich am AK-Bildungstelefon (050/6906-1601) oder im Internet (ooe.arbeiterkammer.at) informieren. Der Bildungsberater David Aigner steht alle zwei Wochen in der AK Vöcklabruck für persönliche Fragen zur Verfügung. Die Ausstellung "Mein Weg zum Bildungsabschluss" ist bis 28. Februar in der AK zu sehen.

